3 thói quen đơn giản sau bữa ăn giúp ổn định đường huyết

(PLO)- Sau bữa ăn, đường huyết có thể tăng nhanh mà bạn không nhận ra, nhưng chỉ cần vài thói quen đơn giản, bạn đã có thể giúp cơ thể kiểm soát tốt hơn.

Theo The Times of India, cứ 9 người thì có 1 người đang sống chung với bệnh tiểu đường, khiến tình trạng tăng đường huyết sau bữa ăn trở thành mối quan tâm ngày càng lớn. Sự biến động của đường huyết trong vài giờ sau khi ăn, còn gọi là đường huyết sau ăn (postprandial) không chỉ ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và mức năng lượng, mà còn là yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng cân, mệt mỏi mãn tính và tiểu đường loại 2.

Tin vui là để kiểm soát đường huyết sau ăn, bạn không nhất thiết phải áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe. Chỉ cần duy trì một số thói quen đơn giản ngay sau bữa ăn cũng có thể giúp hạn chế các “đỉnh” glucose và giữ đường huyết ổn định hơn.

Vận động nhẹ nhàng trong 10 phút

Thay vì ngồi yên sau khi ăn, một cuộc đi bộ ngắn được xem là "liều thuốc" tự nhiên giúp giảm thiểu đáng kể mức đỉnh đường huyết.

Khi vận động, cơ bắp sẽ sử dụng glucose trong máu làm năng lượng, nhờ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao kéo dài. Hiệu quả này rõ rệt nhất trong 30 phút đầu sau ăn. Ngay cả những hoạt động nhẹ như đi lại trong nhà cũng mang lại lợi ích đáng kể nếu bạn không tiện ra ngoài.

Uống đủ nước trong và sau bữa ăn

Uống đủ nước rất quan trọng cho sức khỏe và cũng giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Nước hỗ trợ thận loại bỏ bớt lượng đường dư thừa trong máu, giúp cơ thể cân bằng đường huyết tốt hơn.

Uống đủ nước trong và sau bữa ăn giúp đường huyết ổn định hơn

Chuyên gia giáo dục tiểu đường Amy Kimberlain (M.S., RDN, CDCES) ở Florida, Hoa Kỳ cho biết: “Uống nước có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nhưng không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp tác động mạnh hơn như vận động sau ăn.”

Ưu tiên món tráng miệng giàu chất xơ

Việc kết thúc bữa ăn bằng trái cây lành mạnh hoặc các món giàu chất xơ có thể giúp “làm dịu” phản ứng tăng đường huyết. Theo chuyên gia dinh dưỡng Grace Derocha (RDN, CDCES) ở Michigan, Hoa Kỳ, một số thực phẩm giúp đường huyết tăng chậm và ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa.

Chất xơ làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate vào máu, từ đó giảm biên độ tăng đường huyết sau ăn. Các lựa chọn phù hợp bao gồm trái cây họ quả mọng, pudding hạt chia hoặc những thực phẩm lên men như kimchi, vốn giàu lợi khuẩn, có lợi cho tiêu hóa và chuyển hóa glucose.