Những dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường bạn không nên bỏ qua 30/09/2025 15:19

(PLO)- Những thay đổi nhỏ trong cơ thể đôi khi lại là lời cảnh báo sớm của bệnh tiểu đường mà bạn không nên bỏ qua.

Podcast: Những dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường bạn không nên bỏ qua

Theo Doctor NDTV, phát hiện sớm bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là chìa khóa để quản lý bệnh hiệu quả và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể đe dọa sức khỏe lâu dài.

Nếu bạn hoặc người thân có bất kỳ triệu chứng nào dưới đây, hãy chủ động theo dõi và thăm khám bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tiểu tiện thường xuyên

Khi lượng đường trong máu quá cao, thận phải làm việc quá sức để lọc và hấp thụ glucose dư thừa, dẫn đến việc phải đi tiểu nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm.

Khát nước quá mức

Việc đi tiểu liên tục gây mất nước đáng kể, khiến cơ thể luôn cảm thấy khô và khát nước dữ dội để bù lại lượng chất lỏng đã mất.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Mặc dù chế độ ăn uống không thay đổi, cơ thể không thể sử dụng glucose (nguồn năng lượng chính) một cách hiệu quả. Thay vào đó, nó bắt đầu đốt cháy chất béo và cơ bắp để lấy năng lượng, dẫn đến sụt cân đột ngột.

Đói bất thường

Sự biến động bất thường của nồng độ glucose và insulin khiến các tế bào không nhận được năng lượng cần thiết, kích hoạt cảm giác đói liên tục và bất thường.

Mệt mỏi dai dẳng

Thiếu hụt glucose được chuyển hóa thành năng lượng trong tế bào dẫn đến tình trạng kiệt sức, uể oải triền miên, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi.

Mệt mỏi dai dẳng có thể là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Mờ mắt hoặc thị lực kém

Lượng đường trong máu cao gây ra sự dịch chuyển chất lỏng vào và ra khỏi thủy tinh thể của mắt, làm thay đổi hình dạng và khả năng tập trung, gây ra tình trạng mờ mắt tạm thời hoặc kéo dài.

Vết thương chậm lành

Glucose dư thừa trong máu làm suy yếu quá trình lưu thông máu và phản ứng miễn dịch của cơ thể, khiến các vết cắt, vết trầy xước hoặc vết loét mất nhiều thời gian hơn để chữa lành.

Thay đổi tâm trạng và khả năng tập trung

Sự lên xuống thất thường của lượng đường trong máu không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động lớn đến hệ thần kinh, gây ra dễ cáu gắt, lo lắng, thay đổi tâm trạng và khó tập trung.