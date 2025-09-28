Uống nước ảnh hưởng thế nào đến huyết áp của bạn? 28/09/2025 08:08

(PLO)- Nước không chỉ đóng vai trò duy trì sự sống mà còn tác động trực tiếp đến huyết áp. Việc uống đủ nước mỗi ngày giúp cân bằng dịch trong cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn máu khỏe mạnh và góp phần ổn định huyết áp.

Podcast: Uống nước ảnh hưởng thế nào đến huyết áp của bạn?

Theo Times Now, uống nước có thể tác động trực tiếp đến huyết áp. Uống đủ nước giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể, hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh và ổn định huyết áp. Bên cạnh các biện pháp điều trị bằng thuốc và thay đổi lối sống, việc uống đủ nước thường xuyên là một trong những cách tự nhiên và hiệu quả nhất để kiểm soát huyết áp.

Mối liên hệ giữa uống nước và huyết áp

- Huyết áp thấp: Uống nước có thể tạm thời làm tăng huyết áp nhờ việc gia tăng thể tích máu.

- Huyết áp cao: Duy trì đủ nước giúp giảm gánh nặng cho tim và mạch máu, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch tổng thể.

Máu của chúng ta chứa khoảng 90% là nước. Khi cơ thể mất nước, thể tích máu giảm, mạch máu co hẹp lại và huyết áp có xu hướng tăng cao. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên uống 6–8 cốc nước mỗi ngày để duy trì sự cân bằng.

Mất nước làm tăng huyết áp như thế nào?

Mất nước xảy ra khi cơ thể thải ra nhiều nước hơn mức nạp vào, thường gặp khi đổ mồ hôi nhiều, tiêu chảy, nôn mửa hoặc đi tiểu quá mức. Khi đó, cơ thể mất chất điện giải, đặc biệt là natri, yếu tố giữ vai trò điều hòa huyết áp và hoạt động co giãn mạch máu.

Uống đủ nước là cách đơn giản, tự nhiên nhưng vô cùng hiệu quả để giữ cho huyết áp luôn trong trạng thái ổn định. Ảnh: Pexels

Khi lượng natri hạ thấp, hormone vasopressin sẽ được tiết ra để giữ nước, từ đó làm tăng áp lực trong mạch máu. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến tăng huyết áp, suy thận cấp và thậm chí tổn thương đa cơ quan.

Uống nước giúp bình thường hóa huyết áp

Cung cấp đủ nước giúp ngăn ngừa mất nước, cân bằng điện giải và đưa huyết áp trở về mức ổn định. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi và giới tính, cân nặng, nhiệt độ, khí hậu, mức độ vận động thể chất, tình trạng sinh lý (mang thai, cho con bú).

Ngoài nước lọc, những đồ uống hỗ trợ huyết áp

Một số loại đồ uống tự nhiên có tác dụng hạ huyết áp khi dùng đúng cách:

Nước ép củ dền

Theo các nghiên cứu, uống khoảng 250ml nước ép củ dền mỗi ngày có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương sau hai tuần.

Nước ép cà chua

Các chuyên gia cho biết những người uống khoảng 200ml nước ép cà chua không muối mỗi ngày có thể thấy huyết áp thấp hơn sau một năm.

Nước ép lựu

Uống khoảng 240ml nước ép lựu không đường mỗi ngày giúp hạ huyết áp sau 12 tuần.

Sữa ít béo

Sữa ít béo là một trong những cách tốt nhất để hạ huyết áp.