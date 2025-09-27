7 loại thực phẩm tốt cho phổi 27/09/2025 09:03

(PLO)- Thêm những thực phẩm này vào chế độ ăn hằng ngày sẽ là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lá phổi, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Doctor NDTV, ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố gây hại, chế độ dinh dưỡng khoa học cũng đóng vai trò thiết yếu. Một số loại thực phẩm dưới đây không chỉ hỗ trợ chức năng phổi mà còn giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch và cải thiện khả năng hô hấp.

Nghệ

Hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp làm thông thoáng đường thở và hỗ trợ quá trình hô hấp hiệu quả hơn.

Táo

Câu nói “một quả táo mỗi ngày giúp bạn tránh xa bác sĩ” hoàn toàn đúng với sức khỏe phổi. Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể cải thiện chức năng phổi và giảm nguy cơ mắc hen suyễn cũng như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Gừng

Gừng có thể giúp thư giãn các cơ đường thở, cải thiện lưu thông máu, hạn chế tích tụ chất nhầy và đồng thời phát huy tác dụng chống viêm tự nhiên.

Quả óc chó

Giàu omega-3, quả óc chó có tác dụng giảm viêm ở phổi, hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động hiệu quả và bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh.

Tỏi

Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có khả năng kháng khuẩn và chống viêm, giúp hạn chế nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn, nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho phổi.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, quýt hay chanh xanh đều giàu vitamin C, dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng phổi và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cà chua

Cà chua là nguồn cung cấp lycopene dồi dào – một chất chống oxy hóa liên quan đến chức năng phổi tốt hơn và khả năng bảo vệ phổi khỏi tổn thương do gốc tự do.