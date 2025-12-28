Điều gì xảy ra khi bạn không uống cà phê nữa? 28/12/2025 10:05

Khi uống cà phê, caffeine được hấp thụ nhanh chóng và đạt hiệu quả đỉnh điểm trong vòng 2 giờ, dù có thể mất tới 9 giờ để đào thải hoàn toàn.

Do đặc tính hòa tan trong cả nước và chất béo, caffeine có thể len lỏi vào mọi mô tế bào, điều này giải thích vì sao nó có thể gây ảnh hưởng lên rất nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400 miligam caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4 ly cà phê.

Vượt quá mức này có thể dẫn đến run cơ, buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh. Tuy nhiên, ngay cả những người chỉ uống vài ly cà phê mỗi ngày vẫn có thể gặp các tác dụng phụ như dễ cáu gắt, khó ngủ và bồn chồn.

Các chuyên gia Đại học Lancaster (Anh) cho rằng, bỏ uống cà phê sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Việc cai caffeine có thể gây đau đầu và mệt mỏi do cơ thể đã hình thành cơ chế dung nạp. Caffeine liên kết với các thụ thể trong não vốn dành cho adenosine (một chất gây buồn ngủ), từ đó trì hoãn cảm giác mệt mỏi. Theo thời gian, các tế bào não tạo ra nhiều thụ thể adenosine hơn để duy trì hoạt động bình thường. Vì vậy, khi bạn ngừng tiêu thụ caffeine, các thụ thể dư thừa này sẽ liên kết với adenosine, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn mức bình thường trước đây.

Tình trạng đau đầu xảy ra do sự thiếu hụt caffeine làm các mạch máu ở đầu và cổ, vốn bị co lại do caffeine, giãn nở trở lại sau khoảng 24 giờ. Sự gia tăng lưu lượng máu đột ngột này kích hoạt những cơn đau đầu có thể kéo dài trung bình đến chín ngày. Ngoài ra, vì các thụ thể adenosine cũng điều biến cảm giác đau, việc bỏ caffeine có thể tạm thời khiến bạn nhạy cảm với đau đớn hơn.

Từ bỏ caffeine có thể giúp chữa khỏi chứng ợ nóng và khó tiêu. Caffeine kích thích tiết axit dạ dày và làm yếu cơ thắt thực quản, khiến các chất trong dạ dày trào ngược lên. Bên cạnh đó, việc ngừng caffeine có thể làm giảm huyết áp và nhịp tim, dù kết quả này có sự khác biệt tùy theo cơ địa và di truyền của mỗi người.

Cắt giảm caffeine giúp răng trắng hơn, không phải vì bản thân caffeine mà vì trà và cà phê có chứa tannin gây xỉn màu răng. Ngoài ra, đồ uống có caffeine làm giảm tiết nước bọt (vốn có vai trò bảo vệ răng), nên việc bỏ chúng sẽ giúp bảo vệ men răng tốt hơn. Bạn cũng có thể thấy mình nhạy cảm hơn với vị ngọt của thức ăn do caffeine không còn gây nhiễu các thụ thể vị giác.

Caffeine tác động lên cơ trơn của ruột, đặc biệt là đại tràng, gây co thắt và kích thích nhu cầu đi ngoài. Nó cũng làm thay đổi độ đặc của phân do ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước. Đồng thời, caffeine là chất lợi tiểu nhẹ và gây kích ứng bàng quang, khiến bạn buồn tiểu thường xuyên hơn. Từ bỏ caffeine sẽ giúp giảm số lần ghé thăm nhà vệ sinh trong ngày.