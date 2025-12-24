Để tránh vào bệnh viện khi mùa lễ hội đến, hãy ăn những thực phẩm quan trọng này 24/12/2025 17:38

(PLO)-Ngày nghỉ lễ là lúc bạn sẽ thả phanh ăn uống, nhưng muốn giữ sức khỏe tốt, cần phải chú ý đến những thực phẩm này.

Mùa lễ hội là khoảng thời gian của niềm vui, sự gắn kết cộng đồng và những kỷ niệm và trung tâm của hầu hết mọi buổi tiệc thường là vô số đồ ăn.

Sau những ngày liên tục ăn uống linh đình với các món tráng miệng và rượu bia, hệ tiêu hóa của bạn có thể cảm thấy bị đảo lộn. Tuy nhiên, vẫn có cách để bạn tận hưởng thời gian này bên bạn bè và gia đình mà không gặp phải các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và khó tiêu.

Trong hai năm qua, các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ và chuyên gia sức khỏe đường ruột đã chia sẻ với CNBC Make It về những thực phẩm lành mạnh mà họ đưa vào chế độ ăn uống của chính mình để cải thiện sức khỏe đường ruột cũng như những gì họ khuyến khích bạn nên ăn.

Theo đó, những thực phẩm như bưởi, dưa muối và rau lá xanh là những lựa chọn bổ sung dễ dàng vào các bữa ăn lễ hội yêu thích của bạn.

"Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C chống oxy hóa tuyệt vời và chứa một lượng chất xơ dồi dào. Sự kết hợp này hỗ trợ đắc lực cho đường ruột, não bộ và hệ thống miễn dịch. Chúng cũng chứa nhiều flavonoid và carotenoid, những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch" - Tiến sĩ Uma Naidoo, Đại học Harvard, cho biết.

Thực phẩm lên men chứa đầy men vi sinh (probiotics). Đây là những vi khuẩn có lợi giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, giảm viêm và chống lại các vi khuẩn có hại gây viêm trong ruột. Các thực phẩm lên men nên cân nhắc bao gồm: miso, kim chi, dưa chuột muối,...

Các loại rau lá xanh rất giàu folate (một loại vitamin B) có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ trầm cảm. Nhờ giàu chất xơ, chúng cũng là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch và duy trì hệ vi sinh vật khỏe mạnh.

Đường ruột có một món ăn yêu thích nhất, và đó chính là chất xơ. Nếu bạn không nạp đủ chất xơ, các vi sinh vật quan trọng lót dọc hệ tiêu hóa sẽ không có đủ thức ăn. Khi đó, chúng sẽ bắt đầu gặm nhấm chính lớp niêm mạc ruột của bạn.

Điều này dẫn đến hội chứng "rò rỉ ruột" (leaky gut), tạo ra các vết nứt trên niêm mạc ruột, khiến độc tố xâm nhập vào và gây viêm. Một vài thực phẩm giàu chất xơ rất tốt gồm táo, các loại bí, khoai lang, quả bơ.