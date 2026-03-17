Uống cà phê theo xu hướng này sẽ giảm cân? 17/03/2026 16:33

(PLO)-Sự kết hợp giữa cà phê và chanh đã trở thành một xu hướng bùng nổ trên TikTok.

Với những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn khi kết hợp cà phê và chanh như đánh bay mỡ bụng, thúc đẩy trao đổi chất hay làm đẹp da, món đồ uống này nhanh chóng thu hút hàng triệu người thử nghiệm.

Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, sự thực về loại thức uống này lại khác xa so với những gì mạng xã hội đang lan truyền.

Trào lưu này bắt đầu từ các video TikTok khẳng định rằng việc thêm nước cốt chanh vào ly cà phê đen buổi sáng sẽ tạo ra một phản ứng giúp cơ thể đốt cháy chất béo thần tốc. Công thức phổ biến nhất vô cùng đơn giản, một tách cà phê đen nguyên chất pha với nước cốt của nửa quả chanh.

Các chuyên gia cho biết, chất caffeine có khả năng làm tăng nhẹ tốc độ trao đổi chất và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo trong thời gian ngắn. Nó cũng hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn và tăng cường năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả này rất khiêm tốn và không thể thay thế cho một chế độ ăn uống cân bằng.

Tuy nhiên, chỉ cà phê đen mới có tác dụng này. Nếu bạn thêm đường, sữa hay kem, lượng calo nạp vào sẽ ngay lập tức triệt tiêu lợi ích giảm cân.

Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chanh có khả năng trực tiếp đốt cháy chất béo, đặc biệt là mỡ vùng bụng. Chanh cung cấp Vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, nhưng nó không phải là chất làm tan mỡ.

Do đó, việc trộn chanh vào cà phê không tạo ra bất kỳ phản ứng hóa học mới nào giúp giảm cân nhanh hơn. Lợi ích của chúng là riêng biệt.