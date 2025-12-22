6 thực phẩm phòng ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ hiệu quả 22/12/2025 09:09

(PLO)- Thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là omega-3, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Nghiên cứu cho thấy các chất chống viêm và chống oxy hóa có thể hỗ trợ não bộ, giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Dưới đây là 6 loại thực phẩm thiết yếu cho trí não.

Cá là nguồn cung cấp chất béo omega-3 dồi dào. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các loại quả mọng

Trái cây nói chung đều tốt, nhưng quả mọng đặc biệt giàu flavonoid. Đây là hợp chất thực vật giúp bảo vệ não bộ hiệu quả. Trong đó, anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm rất mạnh.

Flavonoid trong quả mọng giúp giảm viêm, hỗ trợ lưu lượng máu lên não và tăng cường giao tiếp giữa các tế bào não. Những lợi ích này ghi nhận được ngay cả ở người có nguy cơ mất trí nhớ cao do di truyền hoặc cao huyết áp.

Rau lá xanh

Ăn nhiều rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và rau arugula giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ. Nhiều nghiên cứu lớn cho thấy người ăn nhiều rau xanh thường giữ được sự minh mẫn lâu hơn.

Tác dụng này đến từ vitamin K, folate, lutein và các chất chống oxy hóa. Những hợp chất này bảo vệ tế bào não, giảm viêm và hỗ trợ chức năng não tổng thể.

Quả óc chó

Quả óc chó chứa nhiều dưỡng chất như omega-3 nguồn gốc thực vật (ALA), chất chống oxy hóa và polyphenol. Ăn quả óc chó thường xuyên có thể cải thiện khả năng tư duy, trí nhớ và giảm nguy cơ mất trí nhớ.

Chất béo tốt trong loại quả này giúp tế bào não khỏe mạnh. Chúng hỗ trợ quá trình truyền tin giữa các tế bào và bảo vệ não bộ bằng cách giảm tình trạng viêm nhiễm.

Cá

Người lớn tuổi ăn nhiều cá có khả năng nhận thức tốt hơn và ít nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Cá là nguồn cung cấp chất béo omega-3 dồi dào như EPA và DHA.

Các axit béo này giúp giảm viêm và stress oxy hóa trong não. Đồng thời, chúng cũng hỗ trợ đắc lực cho cấu trúc và chức năng của các tế bào thần kinh.

Dầu ô liu

Dầu ô liu nguyên chất là thành phần cốt lõi của chế độ ăn Địa Trung Hải, giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ. Loại dầu này hỗ trợ trí nhớ và các kỹ năng tư duy thông qua khả năng chống oxy hóa mạnh.

Chỉ cần bổ sung hơn nửa muỗng canh dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày vào chế độ ăn, bạn đã có thể hỗ trợ sức khỏe tế bào não. Thói quen này giúp giảm nguy cơ tử vong do sa sút trí nhớ.

Các loại đậu

Đậu và cây họ đậu là phần quan trọng của các chế độ ăn lành mạnh như Địa Trung Hải, DASH và MIND. Các chế độ ăn này đều được chứng minh giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Người lớn tuổi ăn nhiều đậu thường có trí nhớ và khả năng tư duy tốt hơn. Điều này nhờ vào hàm lượng flavonoid, chất chống oxy hóa và vitamin nhóm B dồi dào có trong đậu.

Các thói quen khác để giảm rủi ro

Bên cạnh chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh cũng góp phần quan trọng bảo vệ não bộ. Bạn nên duy trì hoạt động thể chất thường xuyên để lưu thông máu huyết. Việc kiểm soát tốt các bệnh lý tim mạch và huyết áp cao là vô cùng cần thiết.

Tuyệt đối không hút thuốc hoặc thực hiện các bước để bỏ thuốc lá sớm nhất có thể. Hãy duy trì các mối quan hệ xã hội bền chặt và ưu tiên giấc ngủ chất lượng mỗi đêm. Cuối cùng, hãy giữ cho đầu óc luôn năng động thông qua việc đọc sách, giải câu đố hoặc học hỏi thêm các kỹ năng mới.