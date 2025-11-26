5 thực phẩm cần hạn chế sau tuổi 50 để ngăn ngừa mất trí nhớ và bệnh tim 26/11/2025 12:40

(PLO)- Chuyên gia dinh dưỡng khuyên cắt giảm 5 nhóm thực phẩm quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và trí não khi bước vào tuổi trung niên.

Khi bước sang tuổi 50, cơ thể có những thay đổi đáng kể, đòi hỏi một chế độ dinh dưỡng, thực phẩm khắt khe hơn.

Thực phẩm chiên rán ngập dầu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc cắt giảm hoặc loại bỏ 5 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp bạn khỏe mạnh, minh mẫn. Điều này đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim và chứng mất trí nhớ (sa sút trí tuệ).

Thực phẩm chiên rán ngập dầu

Quá trình lão hóa có tác động đáng kể đến hệ tim mạch. Các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao hoặc tăng cân thường xuất hiện ở độ tuổi 50, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên hạn chế tối đa thực phẩm chiên rán. Các thực phẩm này thường chứa nhiều calo, chất béo không lành mạnh và các hợp chất gây viêm.

Thực phẩm chiên rán làm tăng cholesterol, thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và suy tim.

Đồ uống có đường

Đồ uống có đường là nguồn cung cấp đường bổ sung hàng đầu. Uống thường xuyên có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và các bệnh mạn tính khác. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường có mối liên hệ với nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn. Cắt giảm đồ uống có đường là cách dễ dàng và hiệu quả nhất để giảm đáng kể lượng đường bổ sung.

Thực phẩm nhiều muối (Natri)

Muối có thể gây hại cho tim mạch, đặc biệt là khi tiêu thụ quá mức trong nhiều năm. Nguồn muối lớn nhất đến từ các loại thực phẩm siêu chế biến như súp đóng hộp, thịt chế biến sẵn, đồ ăn vặt mặn, nước sốt.

Thực phẩm mặn làm tăng huyết áp. Tăng huyết áp ở tuổi trung niên có liên quan đến suy giảm nhận thức ở giai đoạn sau của cuộc đời và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Người lớn nên duy trì lượng natri dưới 2.300 miligam mỗi ngày. Hãy xem kỹ nhãn dinh dưỡng (Thực phẩm có natri dưới 5% DV được coi là thấp).

Bánh mì tinh chế

Hầu hết bánh mì đóng gói sẵn là thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế và ít chất xơ. Bánh mì tinh chế có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Điều này làm tăng nguy cơ kháng insulin, một tình trạng liên quan đến sức khỏe não bộ kém và suy giảm nhận thức.

Giải pháp là chọn bánh mì nguyên cám có ít nhất 4 gram chất xơ mỗi lát. Ngũ cốc nguyên cám giúp tiêu hóa chậm hơn, giữ lượng đường trong máu ổn định.

Đồ uống có cồn (Rượu/Bia)

Cơ thể chuyển hóa rượu kém hiệu quả hơn khi bạn già đi, vì vậy tác động có thể nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu cho thấy ngay cả một ly mỗi ngày cũng có thể làm giảm chất xám trong não, góp phần gây suy giảm nhận thức.

Đồ uống có cồn còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi cần thiết cho xương chắc khỏe, làm tăng nguy cơ loãng xương sau tuổi 50. Ngoài ra, rượu bia bổ sung calo rỗng, khó đốt cháy hơn do quá trình trao đổi chất chậm lại theo tuổi tác.