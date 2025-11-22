Thực phẩm nào phải hạn chế để đề phòng ung thư vòm họng? 22/11/2025 10:57

(PLO)- Để phòng ngừa ung thư vòm mũi họng chúng ta cần hạn chế các rượu, bia, thuốc lá. Bên cạnh đó cần hạn chế các thực phẩm lên men như cá muối, dưa cà muối...

Ung thư vòm mũi họng là một bệnh ung thư ác tính, có tốc độ phát triển nhanh và nguy hiểm tới tính mạng của người bệnh.

Khối u phát triển ở khu vực vòm mũi họng, phía trên của họng miệng, đằng sau mũi. Theo các chuyên gia sức khỏe thì Virus Epstein – Barr (EBV) có thể nhiễm vào cơ thể và tồn tại lâu mà không gây tác động nào.

Nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm mũi họng

BS CK1 Mai Huỳnh Lạc, Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh.

Mặc dù nguyên nhân của bệnh này chưa được xác định rõ ràng nhưng một số yếu tố sau đây được coi là có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm mũi họng như:

Uống nhiều rượu, hút nhiều thuốc lá;

Do virus: nhiều nghiên cứu cho thấy, bệnh có liên quan đến virus Epstein-Barr (EBV);

Yếu tố di truyền: nhiều trường hợp ung thư vòm mũi họng được phát hiện trong một gia đình;

Môi trường: làm việc trong môi trường nhiều bụi mạt gỗ hoặc có tiếp xúc với formaldehyde;

Thức ăn và cách chế biến: thức ăn chế biến qua các khâu lên men như rượu, bia, cá muối, dưa cà muối, nước mắm có chứa nhiều chất nitrosamine liên quan đến một số loại ung thư của đường tiêu hóa và ung thư vòm mũi họng;

Tuổi và giới: bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên hay gặp nhất 40-60 tuổi. Bệnh cả hai giới nhưng thường gặp ở nam hơn.

Dấu hiệu và triệu chứng của ung thư vòm mũi họng

Dấu hiệu của ung thư vòm mũi họng có thể khó xác định trong giai đoạn đầu của bệnh. Nhiều triệu chứng liên quan với bệnh ung thư cổ họng cũng giống như đau hoặc viêm họng thông thường.

Triệu chứng cảnh báo của ung thư vòm họng.

Dưới đây là dấu hiệu ban đầu của ung thư vòm mũi họng chúng ta cần lưu ý:

Giai đoạn sớm: Người bệnh thường có những biểu hiện như: nhức đầu lan tỏa, âm ỉ, thường ở một bên; ù tai, đa số một bên, ù như tiếng ve kêu; ngạt mũi một bên lúc nặng lúc nhẹ, đôi khi ra máu mũi.

Ngoài ra còn một số triệu chứng cụ thể khác dưới đây:

Khó nuốt: khó nuốt tăng dần do khối u lớn dần, sẽ ngăn chặn thực phẩm đi qua cổ họng vào thực quản.

Khô rát cổ: chúng ta cảm thấy có một bề mặt thô ráp trong cổ họng? Cảm giác khó chịu này là rất khó để bỏ qua vì dễ nhầm với triệu chứng của bệnh viêm họng mạn tính.

Thay đổi trong giọng nói: nếu khối u phát triển xung quanh các dây thanh, sẽ dẫn đến việc thay đổi giọng nói.

Ho kéo dài: nếu bị ho dai dẳng và khi khỏi, giọng người bệnh bị khàn đi.

Chảy máu mũi: một trong những dấu hiệu để chẩn đoán nguy cơ ung thư vòm mũi họng là chảy nước mũi một bên và có kèm theo máu.

Nổi hạch ở cổ: do vòm mũi họng có cấu trúc mô bạch huyết phong phú nên khi có sự xuất hiện của tế bào ung thư thì chúng sẽ nhanh chóng lây lan khắp vùng cổ. Dẫn đến nổi các hạch cứng, không đau ở cổ.

Giai đoạn muộn:

Lúc này khối u tăng dần về kích thước, xâm lấn ra xung quanh nên bệnh nhân nhức đầu dữ dội. Có điểm đau khu trú, ù tai tăng dần, nghe kém, giảm thính lực, có thể điếc; ngạt mũi liên tục, kèm chảy máu mũi, không đáp ứng với điều trị thông thường.

Làm gì để phát hiện ung thư vòm mũi họng?

Nội soi tai mũi họng sẽ giúp bác sĩ thấy rõ các bất thường ở khu vực vòm mũi họng, khoanh vùng chính xác hơn các tổn thương nghi ngờ ác tính (ung thư). Nếu có nghi ngờ, các bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân nội soi tầm soát ung thư và thử máu để tìm EBV.

Nếu có khối u bất thường, bệnh nhân được yêu cầu làm thêm siêu âm, chụp Xquang, MSCT hay MRI và sinh thiết mô gửi giải phẫu bệnh để xác định chẩn đoán.

Cách phòng ngừa ung thư vòm mũi họng?

Để phòng ngừa ung thư vòm mũi họng chúng ta cần hạn chế các rượu, bia, thuốc lá (kể cả hút thuốc thụ động).

Cần hạn chế các thực phẩm lên men như cá muối, dưa cà muối, nước mắm có chứa nhiều chất nitrosamine.

Bên cạnh đó cần hạn chế các thực phẩm lên men như cá muối, dưa cà muối, nước mắm có chứa nhiều chất nitrosamine. Có chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn nhiều rau và hoa quả tươi.

Ngoài ra, người bệnh cần thăm khám nội soi tai mũi họng khi có các triệu chứng ngạt mũi, ù tai, nổi hạch cổ một bên tăng dần để được phát hiện sớm bệnh.

Đặc biệt, ở những gia đình có ba mẹ, anh chị em ruột bị ung thư cần khám sức khỏe định kỳ.