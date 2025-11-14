Thuốc điều trị ung thư ngày càng đa dạng 14/11/2025 17:59

(PLO)- Bộ Y tế cấp phép thêm thuốc điều trị ung thư của Nga giúp tăng cạnh tranh, mở rộng lựa chọn cho người bệnh và tạo cơ hội giảm giá thành thuốc điều trị gốc.

Ngày 14-11, chia sẻ bên lề hội thảo Nâng cao năng lực ghi nhận ung thư của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, BS CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết việc sáp nhập tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương được chuyển thẳng từ cấp ban đầu đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM điều trị.

Do đó, số lượng người bệnh đến điều trị tại đây tăng khá mạnh, kéo theo chi phí sử dụng thuốc, vật tư y tế và kỹ thuật chuyên sâu cũng tăng theo.

Thêm nhiều cơ hội cho người bệnh

Từ đầu tháng 4-2025, bệnh viện bắt đầu triển khai chính sách thanh toán BHYT cho người bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại các khoa lâm sàng, làm tăng số lượt khám bệnh và chi phí bình quân trên mỗi lượt khám.

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Hiếu cho hay hiện thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam ngày càng đa dạng, chuyên biệt, không chỉ là các thuốc hóa trị, nội tiết truyền thống, mà còn là những thuốc nhắm trúng đích và thuốc miễn dịch thế hệ mới, hiệu quả cao hơn nhưng chi phí cũng tăng theo.

Việc Bộ Y tế cấp phép thêm thuốc điều trị ung thư (thuốc sinh học tương tự thuộc nhóm miễn dịch trị ung thư) của Nga mới đây giúp tăng cạnh tranh, thêm lựa chọn cho người bệnh và tạo cơ hội giảm giá thành thuốc điều trị gốc.

Đây là xu hướng toàn cầu, những quốc gia như Mỹ, châu Âu… cũng thực hiện, không riêng Việt Nam. Nhờ có nhiều nhóm thuốc mới, nhiều nhóm thuốc sinh học tương tự mới, người bệnh – đặc biệt ở giai đoạn tiến xa – hưởng lợi rõ rệt về không chỉ về kết quả điều trị mà còn về giảm giá thành điều trị.

“Tuy nhiên điều quan trọng hơn hết là đẩy mạnh tầm soát phát hiện sớm, giúp điều trị ít tốn kém và hiệu quả cao hơn nhiều so với giai đoạn muộn” – BS Hiếu nhấn mạnh.

BS Hiếu lý giải tốc độ gia tăng ung thư tại Việt Nam do tuổi thọ trung bình tăng (khoảng 75 tuổi), nhóm người trên 50-60 tuổi – nguy cơ cao – khá đông. Lối sống ít vận động, thừa cân, ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, ít rau và chất xơ... cũng góp phần làm tăng ca mắc.

Ngoài ra, môi trường và điều kiện lao động còn nhiều rủi ro, ô nhiễm môi trường, thói quen tầm soát ung thư còn thấp, tâm lý chủ quan, ngại khám cũng khiến bệnh nhân đến viện khi đã muộn.

“Số ca ung thư tăng phản ánh nguy cơ và quá trình già hóa dân số nhanh. Cần phòng ngừa, kiểm soát môi trường, giảm thói quen độc hại, mở rộng tầm soát phát hiện sớm và chuẩn bị nguồn lực điều trị trong 20–30 năm tới” – BS Hiếu khuyến cáo.

BS CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cần giải pháp đồng bộ, quyết liệt ứng phó

Để ứng phó với số ca ung thư mới và tử vong tăng nhanh (khoảng 45% và gần 50% đến năm 2045), Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho rằng hệ thống y tế Việt Nam cần có sự chuẩn bị đồng bộ, toàn diện và quyết liệt.

Theo đó, cần tăng cường khám, tầm soát ung thư và các chiến lược y tế cộng đồng. Truyền thông về lối sống lành mạnh, kiểm soát các yếu tố môi trường gây ung thư.

Việc tiêm chủng mở rộng cũng giúp kiểm soát một số loại ung thư có nguy cơ đến từ việc nhiễm các loại virus như vaccine ngừa viêm gan B (giảm ung thư gan) và HPV (giảm ung thư cổ tử cung,...).

Cần tăng cường khám, tầm soát ung thư và các chiến lược y tế cộng đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở (trạm y tế xã, phòng khám khu vực) trong tư vấn, sàng lọc ban đầu và chuyển tuyến kịp thời.

Đặc biệt, BS Hiếu cho rằng cần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua cơ chế hợp tác Viện – Trường, thúc đẩy mô hình điều trị đa mô thức, hội chẩn liên chuyên khoa, khám chữa bệnh từ xa kết nối các bệnh viện tuyến cuối. Qua đó tạo nhiều cơ hội cho bệnh nhân được nhận chiến lược điều trị tối ưu mà không cần phải đi xa, giúp giảm tải lên các bệnh viện chuyên khoa ung thư tuyến cuối.

Song song đó, cần phát triển hệ thống chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ngay từ khi chẩn đoán, chứ không chỉ ở giai đoạn cuối. Việc phát triển các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và phục hồi chức năng phải được đưa vào để đồng hành trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.

“Hệ thống BHYT cần tính toán chi trả cho các phác đồ và thuốc điều trị ung thư hiện đại, đồng thời khuyến khích hướng tới tham gia BHYT toàn dân” – BS Hiếu chia sẻ.