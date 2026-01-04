Những thực phẩm nhiều đường mà mọi người nên hạn chế ăn 04/01/2026 16:08

(PLO)-Những người bị bệnh tiểu đường cần cẩn trọng với những thực phẩm chứa nhiều đường này.

Để quản lý bệnh tiểu đường hiệu quả, việc kiểm soát chỉ số đường huyết là yếu tố sống còn. Theo các chuyên gia, việc loại bỏ hoặc hạn chế tối đa nhóm thực phẩm nhiều đường sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe ổn định và ngăn ngừa các đợt tăng đường huyết đột ngột.

Soda, nước tăng lực, trà ngọt và ngay cả một số loại nước ép trái cây đều chứa lượng đường khổng lồ. Do ở dạng lỏng, cơ thể sẽ hấp thụ đường rất nhanh, khiến đường huyết tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Thay vào đó, hãy ưu tiên nước lọc, trà không đường hoặc nước khoáng có ga kèm một lát chanh.

Các loại kẹo, socola, bánh ngọt thường chứa đường tinh luyện và hầu như không có giá trị dinh dưỡng. Chúng là tác nhân chính gây ra các đợt "đạt đỉnh" glucose nguy hiểm. Nếu thèm ngọt, bạn có thể ăn một lượng vừa phải trái cây tươi hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các loại bánh kẹo dành riêng cho người ăn kiêng.

Tương cà, sốt BBQ, nước sốt salad pha sẵn thường chứa "đường ẩn". Dù mỗi lần sử dụng chỉ một lượng nhỏ, nhưng việc tích tụ qua các bữa ăn trong ngày có thể ảnh hưởng xấu đến đường huyết.

Dù không có vị ngọt, nhưng các món chiên, đồ ăn nhanh thường được làm từ bột mì tinh luyện và chất béo không lành mạnh. Chúng không chỉ làm tăng đường huyết mà còn gây tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một biến chứng thường gặp ở người bệnh tiểu đường.

Trái cây đóng hộp thường được ngâm trong nước đường để bảo quản, làm tăng lượng calo và đường không cần thiết. Trái cây tươi hoặc trái cây đông lạnh không thêm đường là sự lựa chọn tốt hơn nhiều, giúp cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất tự nhiên.

Bia, rượu vang ngọt và cocktail chứa nhiều đường và calo. Chất cồn còn ảnh hưởng đến khả năng điều tiết đường huyết của gan, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Các loại ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng và mì ống thông thường có chỉ số đường huyết (GI) rất cao. Khi đi vào cơ thể, chúng nhanh chóng chuyển hóa thành glucose tương tự như đường cát. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, diêm mạch (quinoa) hoặc bánh mì nguyên cám là những lựa chọn thay thế an toàn hơn.