Thời điểm ăn tối lý tưởng giúp ổn định đường huyết 23/12/2025 16:28

(PLO)- Việc ăn tối quá gần giờ đi ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lượng đường trong máu, quá trình tiêu hóa và chất lượng giấc ngủ.

Nghiên cứu cho thấy thời điểm ăn tối quan trọng không kém gì loại thực phẩm bạn chọn. Ăn tối đồng bộ với nhịp sinh học giúp cải thiện trao đổi chất và chất lượng giấc ngủ.

Thời điểm ăn tối lý tưởng

Nhịp sinh học là "đồng hồ" điều phối các hoạt động như ngủ, thức, ăn uống và giải phóng hormone. Melatonin là hormone điều chỉnh nhịp sinh học này. Thời điểm ăn tối tốt nhất phụ thuộc vào nhịp sinh học cá nhân thay vì thời gian trên đồng hồ.

Chu kỳ sinh học ban đêm bắt đầu khi cơ thể sản xuất melatonin, tạo cảm giác buồn ngủ. Quá trình này có thể bắt đầu từ 19 giờ ở người này nhưng đến 1 giờ sáng ở người khác.

Ăn quá muộn ảnh hưởng đến đường huyết vì melatonin làm giảm giải phóng insulin. Việc ăn khuya khi nồng độ melatonin cao gây ra hiện tượng tăng đột biến lượng đường trong máu.

Các chuyên gia khuyên nên kết thúc bữa tối ít nhất từ hai đến bốn tiếng trước khi đi ngủ. Đây là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể tiêu hóa thức ăn đúng cách. Ngược lại, bạn nên ăn sáng sau khi thức dậy từ một đến hai tiếng.

Ăn uống ảnh hưởng đến nhịp sinh học như thế nào?

Sức khỏe bị ảnh hưởng xấu khi hành vi ăn uống không đồng bộ với nhịp sinh học. Nếu bạn ăn khi cơ thể cần nghỉ ngơi, hệ thống chuyển hóa sẽ bị rối loạn. Duy trì chế độ ăn ổn định mang lại nhiều lợi ích:

Giúp điều chỉnh melatonin và nhịp sinh học, giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Giảm cảm giác đói dữ dội và tình trạng thay đổi tâm trạng.

Đáp ứng nhu cầu năng lượng và hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Mẹo ăn uống theo đồng hồ sinh học

Để tối ưu sức khỏe, bạn nên thiết lập thói quen ăn uống khoa học:

Ăn sáng trong vòng 1-2 tiếng sau khi thức dậy để thiết lập tín hiệu đói hàng ngày. Ăn trưa cách bữa sáng khoảng bốn đến năm tiếng. Ăn tối ít nhất từ hai đến bốn tiếng trước khi đi ngủ.

Bạn có thể ăn nhẹ giữa các bữa chính với hỗn hợp protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh nhưng tuyệt đối không ăn sau bữa tối.

Cố gắng ăn trong khoảng thời gian 12 tiếng hoặc ít hơn mỗi ngày. Phần lớn lượng calo nên được tiêu thụ vào đầu ngày. Tránh ăn quá gần giờ đi ngủ hoặc quá sớm vào buổi sáng. Hãy điều chỉnh khẩu phần theo mức độ đói thay vì thay đổi thời gian ăn uống đã thiết lập.