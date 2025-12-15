​6 món ăn tối ít calo, hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả 15/12/2025 19:31

(PLO)- 6 loại thực phẩm ăn tối này giúp kiểm soát cơn đói và hỗ trợ giảm mỡ bụng chỉ trong 30 ngày.

Theo chuyên gia, không có loại thực phẩm thần kỳ nào có thể làm tan mỡ bụng, nhưng lựa chọn bữa tối đúng cách chắc chắn có thể hỗ trợ giảm mỡ.

Cá hồi hoặc các loại cá béo khác. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hãy tập trung vào các loại thực phẩm giàu protein, giàu chất xơ và giúp kiểm soát cơn đói buổi tối cùng lượng đường trong máu. Những yếu tố này rất cần thiết để giảm mỡ toàn thân và mỡ bụng theo thời gian.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm cho bữa tối giúp đốt cháy mỡ thừa trong một tháng, theo chuyên gia.

Cá hồi hoặc các loại cá béo khác

Cá hồi và các loại cá béo khác là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Các loại cá này cũng rất giàu axit béo omega-3 và protein nạc.

Protein giúp no lâu, và omega-3 giúp giảm viêm, vốn có liên quan đến việc tích trữ mỡ bụng. Cùng với đó, bạn nên kết hợp với rau củ để có một bữa tối cân bằng và no bụng.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh là một loại thực phẩm thiết yếu khác cần có trong bữa ăn nếu bạn muốn giảm cân. Đơn cử như rau bina, cải xoăn và cải cầu vồng có lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ. Chúng giúp bạn no bụng và giữ cho tổng lượng calo nạp vào ở mức hợp lý. Đây là yếu tố quan trọng trong việc giảm mỡ bụng.

Đậu và đậu lăng

Đậu và đậu lăng rất ngon và no bụng. Theo chuyên gia, những loại protein thực vật này giàu chất xơ, giúp kiểm soát cơn đói và ổn định lượng đường trong máu vào buổi tối. Chúng cũng rất dễ gây no, giúp ngăn ngừa việc ăn vặt ban đêm có thể phá hỏng mục tiêu giảm cân.

Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải cũng là một lựa chọn không thể bỏ qua. Các loại rau bao gồm bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels và bắp cải cung cấp chất xơ và các hợp chất hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột.

Khối lượng lớn và hàm lượng calo thấp khiến chúng trở nên lý tưởng cho việc giảm cân và giảm mỡ bụng.

Các loại protein nạc (thịt gà, thịt gà tây, đậu phụ)

Các loại protein nạc (thịt gà, thịt gà tây, đậu phụ) là nguồn năng lượng tuyệt vời cho việc giảm cân. Theo chuyên gia, bữa tối giàu protein giúp bảo toàn khối lượng cơ bắp. Điều này rất quan trọng để duy trì tốc độ trao đổi chất, đặc biệt là khi chúng ta già đi. Chúng cũng giúp bạn no lâu hơn, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào ban đêm.

Ngũ cốc nguyên hạt (Hạt diêm mạch, bánh tortilla/bánh mì nguyên cám, gạo lứt)

Ngũ cốc nguyên hạt là một nguồn năng lượng tuyệt vời khác. Chúng ta nên thêm một lượng nhỏ ngũ cốc nguyên hạt vào bữa tối có thể giúp cân bằng bữa ăn và ngăn ngừa cảm giác thèm ăn.

Hàm lượng chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt giúp bạn no lâu hơn và hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh hơn. Hãy cố gắng ăn khoảng ½ chén ngũ cốc nấu chín cùng với protein và rau củ.