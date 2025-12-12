Giảm mỡ bụng hiệu quả nhờ 9 thói quen đơn giản mỗi sáng 12/12/2025 08:57

(PLO)- Những thói quen đơn giản hàng ngày này có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm mỡ bụng, giảm cân đều đặn.

Nếu nỗ lực giảm mỡ bụng chưa hiệu quả, có lẽ đã đến lúc bạn cần xem lại thói quen buổi sáng. Khởi đầu ngày mới quyết định quá trình trao đổi chất, năng lượng và tâm trạng cả ngày.

Bắt đầu ngày mới với nước chanh ấm. Ảnh: AI.

Những thay đổi nhỏ như uống nước khi thức dậy, tắm nắng hay ăn sáng lành mạnh tác động lớn đến cách cơ thể đốt mỡ. Bạn không cần ăn kiêng khắc nghiệt, chỉ cần duy trì đều đặn 9 thói quen sau để giảm cân lâu dài.

Thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày

Thức dậy vào giờ cố định giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, cải thiện giấc ngủ và cân bằng hormone cortisol, insulin. Khi các hormone này ổn định, cơ thể ít tích trữ mỡ quanh vùng bụng. Ngược lại, ngủ không ngon và thất thường liên quan mật thiết đến việc tăng mỡ nội tạng.

Bắt đầu ngày mới với nước chanh ấm

Theo chuyên gia dinh dưỡng Vidhi Chawla cho biết nước chanh ấm giúp khởi động tiêu hóa, cấp nước và kiềm chế thèm ăn. Dù không trực tiếp đốt mỡ, việc đủ nước hỗ trợ trao đổi chất và ngăn ăn quá nhiều. Chanh cũng cung cấp vitamin C, hỗ trợ chuyển hóa chất béo.

Vận động cơ thể trong 30 phút

Dù là đi bộ, yoga hay tập tạ, 30 phút thể dục buổi sáng giúp đốt cháy nhiều calo hơn trong ngày. Nghiên cứu trên tạp chí Diabetes Spectrum cho thấy thói quen này cải thiện độ nhạy insulin và quá trình oxy hóa chất béo. Tập tạ đặc biệt hữu ích vì giúp xây dựng cơ bắp, đốt mỡ ngay cả khi nghỉ ngơi.

Bữa sáng giàu chất xơ và protein

Bỏ bữa sáng dễ dẫn đến ăn quá nhiều hoặc thèm ngọt sau đó. Hãy chọn bữa ăn ít calo, giàu chất xơ và protein như yến mạch, trứng, hạt chia hoặc sữa chua Hy Lạp. Chất xơ giúp no lâu, còn protein thúc đẩy trao đổi chất và giảm cảm giác đói, ngăn ngừa tích tụ mỡ bụng.

Dành vài phút để thiền định

Căng thẳng làm tăng cortisol, nguyên nhân chính gây mỡ bụng cứng đầu. Thiền 5-10 phút buổi sáng giúp dịu tâm trí, giảm hormone căng thẳng.

"Bắt đầu ngày mới với tâm trí thư thái giúp cải thiện khả năng đưa ra quyết định liên quan đến thực phẩm", chuyên gia Chawla nhận định.

Lên kế hoạch cho các bữa ăn

Lập kế hoạch giúp ngăn ăn uống tùy hứng và duy trì mục tiêu dinh dưỡng. Khi biết mình sẽ ăn gì, bạn ít tìm đến đồ ăn vặt nhiều calo. Thói quen này khuyến khích các bữa ăn cân bằng, hỗ trợ giảm cân suốt cả ngày.

Giảm lượng đường ngay từ đầu ngày

Trà, cà phê hay bánh quy có đường vào buổi sáng làm tăng đột biến đường huyết và insulin. Điều này dẫn đến mệt mỏi giữa trưa và thèm ăn hơn. Cắt giảm đường buổi sáng giúp ổn định sự thèm ăn, liên quan trực tiếp đến việc giảm mỡ bụng hiệu quả.

Tận hưởng ánh nắng mặt trời

Tắm nắng vài phút buổi sáng giúp điều chỉnh nhịp sinh học, cải thiện giấc ngủ và thúc đẩy trao đổi chất. Ánh nắng cũng hỗ trợ sản xuất vitamin D. Nồng độ vitamin D thấp thường liên quan đến mỡ bụng. Hãy cố gắng dành ít nhất 10-15 phút ngoài trời.

Uống nước trước khi dùng caffeine

Cà phê không hại, nhưng uống caffeine trước khi uống nước có thể gây mất nước. Uống đủ nước trước đó giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ trao đổi chất và kiểm soát cơn đói.

Chuyên gia Chawla giải thích: "Uống đủ nước suốt cả ngày cũng giúp ngăn ngừa đầy hơi, làm cho bụng trông thon gọn hơn".

Sự kiên trì là chìa khóa để giảm cân. Vì vậy, hãy đảm bảo thực hiện những thói quen này mỗi ngày.