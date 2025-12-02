Ăn tối sau 8 giờ đêm: Thói quen hủy hoại sức khỏe mà bạn đang mắc phải? 02/12/2025 20:29

Ăn tối muộn đang trở nên phổ biến hơn do lịch trình bận rộn khiến giờ ăn bị đẩy lùi. Tuy nhiên, ăn tối quá gần giờ đi ngủ có thể gây hại cho sức khỏe. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Clocks and Sleep cho thấy thời điểm ăn cũng quan trọng như những gì bạn ăn.

Ăn tối trước 7–8 giờ tối có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ăn tối trước 7–8 giờ tối có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể. Khoa học đằng sau ý tưởng này cho thấy một thay đổi nhỏ trong thói quen ăn tối có thể mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe.

Tăng cường tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng

Ăn tối sớm hơn có thể giúp tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn tốt hơn khi tuân theo nhịp điệu tự nhiên của cơ thể. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Y khoa Johns Hopkins cho thấy quá trình trao đổi chất của chúng ta chậm lại vào buổi tối.

Ăn nhiều thức ăn khuya có thể làm tăng đầy hơi và chướng bụng bằng cách thúc đẩy quá trình lên men đường ruột. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Clinical and Experimental Gastroenterology chỉ ra khoảng 80% người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc bệnh viêm ruột (IBD) cảm thấy dễ chịu hơn nhờ ăn uống đúng giờ. Ăn uống điều độ có thể cải thiện chức năng đường ruột từ 5-10%.

Tăng cường chất lượng giấc ngủ

Ăn tối muộn có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Ăn tối trước 8 giờ tối sẽ giúp cơ thể thư giãn và chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.

Đường ruột và não bộ của chúng ta có mối liên hệ mật thiết. Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, não bộ có thể thư giãn tốt hơn. Bằng cách hình thành thói quen ăn sớm hơn, chúng ta có thể tận hưởng giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Cải thiện việc quản lý lượng đường trong máu

Ăn tối đúng giờ có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Nếu ăn tối quá muộn, cơ thể sẽ xử lý glucose kém hiệu quả hơn, dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn vào buổi tối. Điều này đặc biệt quan trọng với những người mắc các vấn đề về chuyển hóa như tiền tiểu đường hoặc tiểu đường.

Ăn uống điều độ có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Ví dụ, những người tiêu hóa carbohydrate chậm có thể thấy việc ăn trưa nhiều hơn và ăn tối nhẹ nhàng hơn giúp họ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Giảm viêm

Viêm mãn tính có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như béo phì, bệnh tim và tiểu đường. Ăn tối muộn có thể làm tình trạng viêm trở nên tồi tệ hơn bằng cách gây hại cho sức khỏe đường ruột.

Ăn tối trước 7–8 giờ tối có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Ăn khuya có thể làm tăng độ axit và làm mất cân bằng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Điều này có thể dẫn đến viêm nhiễm. Một đường ruột cân bằng rất quan trọng cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh và giảm viêm nhiễm.

Rèn luyện thói quen ăn uống có chánh niệm

Ăn tối sớm hơn giúp bạn tập trung hơn vào bữa ăn. Với những phiền nhiễu hàng ngày như màn hình điện thoại và công việc, bạn dễ dàng ăn vội vàng, nhai không kỹ hoặc tiêu hóa không đúng cách.

Ăn uống chánh niệm mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như tiêu hóa tốt hơn và thưởng thức bữa ăn ngon miệng hơn. Việc tạo ra một thói quen ăn tối thư thái có thể thay đổi thói quen ăn uống của bạn từ vội vã và mất tập trung sang chu đáo và thư giãn hơn.