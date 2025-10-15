Thời điểm vàng ăn sữa chua: Tối ưu sức khỏe đường ruột, giảm cân và xương khớp 15/10/2025 16:54

(PLO)- Ăn sữa chua mang lại nhiều lợi ích từ sức khỏe đường ruột đến sức khỏe xương khớp và hỗ trợ giảm cân.

Việc ăn sữa chua vào một thời điểm cụ thể trong ngày có thể giúp tối ưu hóa những lợi ích này.

Ăn sữa chua mang lại nhiều lợi ích từ sức khỏe đường ruột đến sức khỏe xương khớp và hỗ trợ giảm cân. Ảnh: PHƯƠNG LÊ



Thời điểm tốt nhất ăn sữa chua cho sức khỏe đường ruột

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn sữa chua vào những thời điểm sau để đảm bảo lợi khuẩn hoạt động hiệu quả nhất:

Ba mươi phút trước bữa ăn.

Dùng kèm với bữa ăn chính.

Sữa chua chứa men vi sinh, một loại vi khuẩn có lợi phải đến được ruột để cải thiện sức khỏe. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi khuẩn có nhiều khả năng sống sót trong môi trường dạ dày khắc nghiệt khi được dùng cùng với bữa ăn hoặc 30 phút trước bữa ăn. Điều này có thể do lượng axit trong dạ dày được điều chỉnh khi dạ dày không quá trống rỗng.

Ngược lại, thời điểm tệ nhất để ăn sữa chua cho sức khỏe đường ruột là 30 phút sau bữa ăn. Lúc này, axit dạ dày tăng lên mạnh mẽ trong quá trình tiêu hóa, có thể phá hủy phần lớn lợi khuẩn trước khi chúng kịp xuống ruột.

Thời điểm tốt nhất nên ăn sữa chua để giảm cân

Sữa chua hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định. Các thời điểm lý tưởng để ăn sữa chua nhằm mục đích giảm cân bao gồm:

Là một món ăn nhẹ thay thế.

Là món tráng miệng thay thế.

Vào bữa sáng.

Trước bữa ăn chính.

Ăn sữa chua thường xuyên giúp thay thế các thực phẩm kém lành mạnh, nhiều đường hoặc chất béo, từ đó giúp bạn cắt giảm calo. Đặc biệt, hàm lượng protein và canxi cao trong sữa chua có khả năng điều chỉnh cảm giác thèm ăn. Ăn sữa chua trước bữa ăn hoặc vào bữa sáng có thể giúp kiềm chế cơn thèm ăn, ổn định lượng đường trong máu và ngăn bạn ăn quá nhiều trong ngày.

Thời điểm tốt nhất nên ăn sữa chua để xương chắc khỏe

Ăn sữa chua bất cứ lúc nào trong ngày đều có lợi cho xương. Những người thường xuyên ăn sữa chua thường có mật độ khoáng chất trong xương tốt hơn. Sữa chua cung cấp canxi -khoáng chất thiết yếu cho xương - cùng với Vitamin D, protein và men vi sinh hỗ trợ sức khỏe xương khớp.

Tuy nhiên, có hai thời điểm được chuyên gia khuyến khích:

Vào cùng một thời điểm mỗi ngày: Giúp hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Sau khi tập thể dục: Việc kết hợp tập thể dục cường độ cao với tiêu thụ sữa chua Hy Lạp sau đó có liên quan đến việc cải thiện quá trình hình thành xương.

Lưu ý quan trọng về Dinh dưỡng

Nhiều loại sữa chua đóng gói chứa nhiều chất tạo ngọt và hương liệu, làm giảm lợi ích sức khỏe. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, hãy tập trung vào sữa chua không đường, không hương vị. Các loại sữa chua khác nhau cũng có giá trị dinh dưỡng khác nhau (ví dụ: sữa chua Hy Lạp chứa nhiều protein hơn nhưng ít canxi hơn sữa chua thông thường).