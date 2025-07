Ăn sữa chua mỗi ngày có tác dụng gì với cơ thể? 25/07/2025 08:33

Theo Eat This, Not That, việc ăn sữa chua mỗi ngày có thể mang lại những tác động đáng kể cho cơ thể. Dưới đây là những lợi ích và điều bạn cần lưu ý khi thêm sữa chua vào thực đơn hàng ngày.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Sữa chua, đặc biệt là loại giàu protein, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Theo chuyên gia dinh dưỡng Theresa Gentile, người phát ngôn quốc gia của National spokesperson for the Academy of Nutrition and Dietetics, protein trong sữa chua giúp kích thích sản sinh hormone GLP-1 và peptide YY, những hormone giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, sữa chua là thực phẩm lên men chứa lợi khuẩn (probiotic), góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột, yếu tố quan trọng liên quan đến việc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Sữa chua là nguồn cung cấp probiotic tự nhiên, giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột. Bess Berger, RDN, người sáng lập Nutrition by Bess, nhấn mạnh rằng sữa chua có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe cơ bắp. Đồng thời, sữa chua còn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như canxi, vitamin nhóm B và lợi khuẩn.

Giúp xương chắc khỏe

Là nguồn giàu canxi và protein, sữa chua đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương, đặc biệt với người lớn tuổi. Theo Mayo Clinic, tiêu thụ sữa chua thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa loãng xương và gãy xương. Một số nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ tích cực giữa tần suất ăn sữa chua và chức năng xương cũng như thể lực ở người trên 60 tuổi.

Giúp hạ huyết áp

Nghiên cứu công bố trên Journal of Hypertension (2018) đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa chua đều đặn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Đây là một tin tốt cho những ai đang tìm kiếm phương pháp tự nhiên để kiểm soát huyết áp thông qua chế độ ăn uống.

Giảm cholesterol 'xấu' (LDL)

Ngoài tác dụng với huyết áp, sữa chua probiotic còn giúp cải thiện mức cholesterol. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Dairy Science chỉ ra rằng người mắc tiểu đường loại 2 khi ăn sữa chua mỗi ngày có thể giảm cholesterol toàn phần và LDL, loại cholesterol có hại cho tim mạch.

Cẩn trọng khi lựa chọn sữa chua

Mặc dù sữa chua mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều quan trọng là phải chọn đúng loại. Việc tiêu thụ các loại sữa chua có hương vị hàng ngày có thể dẫn đến tăng cân do lượng đường và calo dư thừa.

Chuyên gia dinh dưỡng Seema Shah cảnh báo rằng nhiều loại sữa chua có hương vị chứa lượng đường cao hơn cả nước ngọt. Nếu thiếu protein và chất béo lành mạnh, chúng có thể khiến lượng đường huyết tăng nhanh rồi tụt xuống đột ngột, dẫn đến cảm giác đói và ăn nhiều hơn.

Để tận dụng tối đa lợi ích của sữa chua, hãy chọn sữa chua Hy Lạp nguyên chất, không đường và giàu protein. Bạn có thể kết hợp với trái cây tươi để tăng chất xơ và bổ sung vị ngọt tự nhiên, hoặc thêm các loại hạt để tăng cường chất béo lành mạnh.