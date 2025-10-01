Thói quen ăn sữa chua mỗi ngày mang đến thay đổi gì cho sức khỏe? 01/10/2025 10:15

Podcast: Thói quen ăn sữa chua mỗi ngày mang đến thay đổi gì cho sức khỏe?

Theo Doctor NDTV, sữa chua là một trong những thực phẩm quen thuộc, dễ tìm và được nhiều người yêu thích. Được chế biến từ sữa tươi thông qua quá trình lên men tự nhiên, sữa chua không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà còn giàu dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc duy trì thói quen ăn sữa chua mỗi ngày mang lại vô vàn lợi ích, từ cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch cho đến hỗ trợ tim mạch và làm đẹp da.

Dưới đây là những thay đổi tích cực mà sữa chua có thể đem đến cho sức khỏe nếu bạn bổ sung thường xuyên:

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao

Sữa chua chứa hàm lượng protein dồi dào, giúp tái tạo và phục hồi cơ bắp, đặc biệt hữu ích với những người vận động nhiều. Protein cũng mang lại cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Giàu canxi, bảo vệ xương và răng

Một khẩu phần sữa chua có thể cung cấp lượng canxi đáng kể cho cơ thể. Đây là khoáng chất thiết yếu giúp duy trì hệ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương, đồng thời bảo vệ răng miệng tốt hơn.

Tăng cường lợi khuẩn probiotic cho hệ tiêu hóa

Sữa chua chứa các vi khuẩn sống có lợi (probiotic) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Nhờ đó, những người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu hay rối loạn tiêu hóa có thể cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe khi ăn sữa chua hằng ngày.

Hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh

Những lợi khuẩn cùng các vitamin quan trọng như B12 và D trong sữa chua góp phần củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Khỏe tiêu hóa, đẹp làn da, tăng sức đề kháng nhờ ăn sữa chua mỗi ngày.

Bảo vệ trái tim và hệ tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy, việc ăn sữa chua đều đặn có thể cải thiện mức cholesterol trong máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đây là lý do sữa chua được xem như một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu

Không chỉ giàu canxi, sữa chua còn chứa kali, magie, phốt pho cùng các vitamin nhóm B, những thành phần quan trọng giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ hoạt động thần kinh và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Cải thiện làn da từ bên trong

Các dưỡng chất và lợi khuẩn trong sữa chua giúp cải thiện hệ vi sinh da, giảm viêm và làm dịu tình trạng mụn trứng cá. Bổ sung sữa chua mỗi ngày có thể giúp da sáng khỏe, căng mịn và chậm lão hóa.

Phù hợp với người không dung nạp lactose

Khác với sữa tươi, sữa chua có hàm lượng lactose thấp nhờ quá trình lên men, vì vậy dễ tiêu hóa hơn và thường không gây khó chịu cho những người nhạy cảm hoặc không dung nạp lactose.