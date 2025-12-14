Bữa tối nên ăn gì để vừa giảm cân vừa tăng cường cơ bắp? 14/12/2025 17:09

(PLO)- Một số gợi ý các thực phẩm giàu dinh dưỡng từ chuyên gia giúp bạn đạt được mục tiêu giảm mỡ, giảm cân và tăng cơ.

Bạn muốn giảm cân nhưng không chắc nên ăn gì vào buổi tối. Dưới đây là gợi ý từ chuyên gia dinh dưỡng thể thao.

Bữa tối ăn ức gà. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Nếu mục tiêu của bạn là giảm mỡ thừa và tăng cơ, bữa tối nên ăn protein nạc, tinh bột giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Sự kết hợp đó giúp bạn no lâu, ổn định lượng đường trong máu và hỗ trợ phục hồi cơ bắp qua đêm. Bạn không cần những bữa ăn phức tạp, chỉ cần lựa chọn thông minh những gì bạn cho vào bữa ăn.

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên tiêu thụ vào bữa tối để giảm cân và tăng cơ hiệu quả.

Cá hồi

Theo chuyên gia dinh dưỡng, cá hồi là một trong những nguồn protein tốt nhất cho bữa tối. Nó giàu omega-3, giúp giảm viêm và hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Cá hồi cũng rất dễ gây no, giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Ức gà hoặc đùi gà

Tiếp theo là ức hoặc đùi gà không xương, không da. Thịt gà là nguồn protein nạc, chất lượng cao, cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ bắp phục hồi và phát triển. Khi kết hợp với rau củ và ngũ cốc nguyên hạt, bạn sẽ có một bữa ăn hoàn hảo, cân bằng.

Đậu lăng

Nếu bạn muốn ăn một loại đậu giúp no lâu, hãy chọn đậu lăng. Đậu lăng là một nguồn dinh dưỡng dồi dào từ thực vật. Chúng cung cấp protein, chất xơ và carbohydrate tiêu hóa chậm. Sự kết hợp này giúp bạn no lâu và duy trì năng lượng ổn định, điều rất quan trọng khi kiểm soát cân nặng.

Thịt gà tây xay nạc

Thịt gà tây xay nạc là một thực phẩm thiết yếu khác cho bữa tối giúp giảm cân. Loại thịt này rất đa năng và giàu protein. Nó rất tuyệt vời cho các bữa ăn nhanh vào các ngày, hỗ trợ xây dựng cơ bắp trong khi vẫn kiểm soát được lượng calo.

Hạt diêm mạch

Diêm mạch là một trong số ít thực phẩm thực vật chứa đầy đủ chín axit amin thiết yếu. Nó giàu chất xơ và khoáng chất, rất thích hợp dùng làm món ăn chính trong bữa tối khi bạn muốn cảm thấy no mà không ăn quá nhiều.

Rau không chứa tinh bột

Hãy lấp đầy đĩa của bạn bằng các loại rau không chứa tinh bột, bao gồm bông cải xanh, cải Brussels và bí ngòi. Rau không chứa tinh bột là lựa chọn hiển nhiên vì chúng bổ sung chất xơ và khối lượng mà không chứa nhiều calo.

Khi đĩa đồ ăn của bạn có một nửa là rau, bạn sẽ tự nhiên giảm lượng calo nạp vào mà vẫn cảm thấy no. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp phục hồi cơ thể.

Khoai lang

Khoai lang cung cấp carbohydrate phức hợp giúp bổ sung glycogen trong cơ bắp, rất lý tưởng cho người năng động. Chúng giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất xơ và kết hợp hoàn hảo với protein nạc để tạo nên một bữa tối cân bằng dinh dưỡng.

Hãy đảm bảo bổ sung protein, chất xơ và carbohydrate giàu chất dinh dưỡng

Giảm cân và tăng cơ không phải là ăn ít hơn, mà là ăn uống thông minh. Hãy xây dựng bữa tối của bạn dựa trên protein, chất xơ và carbohydrate giàu dinh dưỡng, và bạn sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, phục hồi và cảm giác thèm ăn cùng một lúc.