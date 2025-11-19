Lòng trắng hay lòng đỏ trứng: Ăn thế nào để giảm cân và đủ chất? 19/11/2025 16:46

(PLO)- Kết hợp lòng trắng trứng giàu protein và lòng đỏ chứa vitamin thiết yếu mang lại sự tối ưu về dinh dưỡng, đồng thời vừa giúp kiểm soát cân nặng, vừa duy trì cảm giác no lâu.

Với nhiều gia đình, bữa sáng cần tiêu chí nhanh gọn, no bụng và đủ chất. Trứng là lựa chọn hoàn hảo nhờ giá thành rẻ, giàu protein và dễ chế biến. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về việc nên ăn lòng trắng hay lòng đỏ vẫn chưa có hồi kết.

Lòng trắng trứng hấp dẫn những ai thích bữa sáng ít calo, giàu protein và ít chất béo. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Một số người bỏ lòng đỏ vì lo ngại chất béo và cholesterol. Ngược lại, nhiều ý kiến khẳng định lòng đỏ chứa phần lớn dưỡng chất. Bài phân tích dưới đây sẽ làm rõ tác dụng của từng thành phần để bạn có quyết định phù hợp.

Ăn lòng trắng trứng: Lợi ích và cách dùng

Lòng trắng trứng hấp dẫn những ai thích bữa sáng ít calo, giàu protein và ít chất béo. Nhờ đặc tính dễ tiêu hóa, món này không gây nặng bụng. Đây là thực phẩm phù hợp để kiểm soát calo hoặc dùng cho bữa sáng nhẹ.

Lòng trắng cung cấp protein nạc chất lượng cao giúp phục hồi cơ bắp. Thành phần này rất ít calo và không chứa cholesterol. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là thiếu các vitamin quan trọng như A, D, E, K, B12. Nếu chỉ ăn riêng lòng trắng, bạn sẽ cảm thấy ít no hơn và vị khá nhạt.

Để khắc phục, bạn nên kết hợp lòng trắng với các nguyên liệu giàu hương vị và chất xơ. Bạn có thể thử trứng đánh với rau bina, nấm, hành tây hoặc trứng ốp lết hấp rau thơm.

Ăn lòng đỏ trứng: Lợi ích và cách dùng

Lòng đỏ trứng thường bị hiểu lầm nhưng thực tế lại chứa nhiều dưỡng chất và cung cấp năng lượng bền bỉ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Nmami Agarwal, lòng đỏ chứa các vitamin thiết yếu như A, D, E và K. Chúng giúp giảm rối loạn tiêu hóa và hỗ trợ thị lực.

So với lòng trắng, lòng đỏ giàu dinh dưỡng hơn với vitamin D, B12, folate và choline. Nguồn chất béo lành mạnh trong lòng đỏ tốt cho não bộ, mắt và giúp no lâu. Dù vậy, lòng đỏ có lượng calo cao hơn và chứa cholesterol. Người tiêu hóa kém có thể cảm thấy hơi nặng bụng khi ăn.

Để cân bằng hương vị và dinh dưỡng, bạn có thể chế biến trứng tráng với rau củ. Các món trứng luộc ăn kèm gia vị hoặc bánh mì nướng nguyên cám cũng là lựa chọn tốt.

Trứng và giảm cân: Loại nào hiệu quả hơn?

Cả hai thành phần của trứng đều hỗ trợ giảm cân theo cách riêng. Lòng trắng giúp giảm tổng lượng calo nạp vào nhờ protein nguyên chất, không chất béo. Ngược lại, chất béo trong lòng đỏ giúp no lâu, ngăn cơn thèm ăn vặt giữa buổi.

Việc chọn loại nào phụ thuộc vào mục tiêu ưu tiên ít calo hay cần cảm giác no. Trứng nguyên quả giúp no lâu hơn vì chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa. Lòng trắng tiêu hóa nhanh, phù hợp người thích ăn nhẹ nhưng có thể khiến bạn mau đói.

Ai nên chọn loại nào?

Bạn hãy chọn lòng trắng trứng nếu cần kiểm soát calo nghiêm ngặt hoặc thích bữa sáng nhẹ. Đây cũng là lựa chọn cho người hạn chế dầu mỡ hoặc đang ăn kiêng đặc biệt.

Ngược lại, bạn hãy chọn trứng nguyên quả nếu muốn cân bằng dinh dưỡng và cần năng lượng dồi dào. Cách ăn này giúp bổ sung tối đa vitamin D, B12 cho cơ thể.

Thời điểm và liều lượng khuyên dùng

Bạn có thể ăn trứng bất cứ lúc nào, nhưng tốt nhất là vào buổi sáng hoặc sau khi tập luyện. Protein trong trứng giúp ổn định đường huyết và phục hồi cơ bắp. Để hỗ trợ giảm cân, bạn nên ăn kèm rau củ, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám.

Về số lượng, các chuyên gia y tế cho rằng người trưởng thành có thể ăn an toàn 2 đến 3 quả trứng mỗi ngày. Người có cholesterol cao nên ăn 2 đến 3 lòng trắng kèm 1 lòng đỏ.

Cả lòng trắng và lòng đỏ đều tốt cho sức khỏe. Lòng trắng dành cho người ăn kiêng khắt khe, cần protein nạc. Trứng nguyên quả dành cho người muốn dinh dưỡng toàn diện. Việc luân phiên sử dụng cả hai sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng.