Ăn trứng nhưng bỏ lòng đỏ có thực sự tốt như bạn nghĩ? 05/11/2025 08:27

(PLO)- Mặc dù lòng trắng trứng không chứa cholesterol và ít calo hơn so với trứng nguyên quả, nhưng chúng lại thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu có trong lòng đỏ.

Trước đây, các chuyên gia khuyến nghị hạn chế ăn trứng do cholesterol cao, nhưng hướng dẫn này đã thay đổi. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải dường như không gây ra vấn đề sức khỏe.

Lòng trắng trứng ít chất béo hơn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Lòng trắng trứng ít chất béo hơn

Lòng trắng trứng chứa ít calo và chất béo hơn. Lòng trắng trứng của một quả trứng chỉ có khoảng 18 calo và không có chất béo. Ngược lại, một quả trứng nguyên quả có 38 calo và 5 gram chất béo. Trứng nguyên quả có lượng calo cao gấp đôi lòng trắng trứng (tính theo ounce).

Cả calo và chất béo đều cần thiết để tồn tại. Trứng nguyên quả chứa chất béo không bão hòa đơn, đa và chất béo bão hòa. Lòng trắng trứng hầu như không có chất béo.

Cả hai đều là nguồn cung cấp protein tốt

Cả trứng nguyên quả và lòng trắng trứng đều cung cấp protein và tất cả các axit amin thiết yếu. Trứng nguyên quả cung cấp nhiều protein hơn riêng lòng trắng, nhưng tính theo ounce, lòng trắng trứng chỉ ít protein hơn một chút.

Cả hai loại đều có thể giúp mọi người bổ sung đủ lượng protein khuyến nghị hàng ngày. Các chuyên gia khuyến nghị người lớn: Phụ nữ nên tiêu thụ 46 gram protein, và nam giới nên tiêu thụ 56 gram protein mỗi ngày.

Lòng trắng trứng không chứa cholesterol

Một quả trứng nguyên quả chứa khoảng 200 mg cholesterol, còn lòng trắng trứng thì không. Khuyến cáo trước đây giới hạn ăn trứng nguyên quả không quá ba lần một tuần.

Dữ liệu mới cho thấy một quả trứng nguyên mỗi ngày là đủ với những người không có nguy cơ mắc bệnh tim cao (như cholesterol cao hoặc tiểu đường), khi tiêu thụ cùng chế độ ăn cân bằng.

Những người có mức cholesterol cao nên hạn chế chất béo bão hòa. Họ có thể ăn lòng trắng trứng. Các chuyên gia tiếp tục khuyến nghị những người có bệnh tiểu đường, cholesterol cao, hoặc suy tim nên hạn chế ăn lòng đỏ trứng ở mức hai đến ba quả mỗi tuần.

Cả hai đều có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim

Trước đây, hướng dẫn khuyến nghị hạn chế trứng do hàm lượng chất béo bão hòa, đặc biệt với người có nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chưa chứng minh được một cách thuyết phục rằng việc tiêu thụ trứng nguyên quả ở mức độ thông thường sẽ gây hại.

Một số nghiên cứu không tìm thấy tác động tiêu cực khi tiêu thụ trứng bổ sung vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác lại liên hệ việc tiêu thụ trứng với tỷ lệ tử vong tăng lên.

Trứng thường được dùng kèm các thực phẩm giàu chất béo và cholesterol khác, như thịt xông khói. Một chế độ ăn tốt cho tim mạch nên hạn chế những loại thực phẩm này.

Ai nên tránh chúng?

Bạn có thể cần tránh ăn trứng nếu có dị ứng trứng, không dung nạp trứng, cholesterol cao, hoặc các yếu tố nguy cơ khác gây bệnh tim.

Các chuyên gia khuyên không nên ăn trứng sống hoặc trứng chưa nấu chín vì nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm gây ra, chẳng hạn như bệnh salmonella.

Làm thế nào để quyết định điều gì phù hợp với bạn

Đối với hầu hết mọi người, tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải là tốt và tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Tuy nhiên, những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim có thể nên chuyển sang ăn lòng trắng trứng.

Chế độ ăn tốt cho tim mạch thường tập trung vào trái cây, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào, hãy trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng để có đề xuất phù hợp.