Bảo quản trứng đúng cách: Câu trả lời cuối cùng 28/10/2025 08:45

Trứng có bắt buộc phải bảo quản lạnh không và câu trả lời là có cần bảo quản trong tủ lạnh. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Người tiêu dùng cần nắm vững các khuyến nghị khoa học và phương thức áp dụng chuẩn mực để đảm bảo chất lượng tối ưu, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cơ sở khoa học của quy trình kiểm soát chất lượng trứng

Quy trình bảo quản trứng phụ thuộc vào phương pháp chế biến và khu vực tiêu thụ. Trứng đã qua xử lý rửa sạch cần được bảo quản lạnh ở 4 độ C để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngược lại, trứng chưa rửa, còn nguyên lớp biểu bì tự nhiên, có thể được lưu trữ ở nhiệt độ phòng. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị bảo quản lạnh là giải pháp an toàn tối ưu trong đa số các hệ thống phân phối thương mại.

Trứng có bắt buộc phải bảo quản lạnh không?

Câu trả lời cô đọng là có, áp dụng cho đa số các trường hợp thương mại. Tuy nhiên, khuyến nghị chi tiết sẽ tùy thuộc vào phương thức và địa điểm trứng được xử lý.

Tại các quốc gia như Hoa Kỳ, trứng bán trên thị trường phải trải qua quá trình rửa và khử trùng bắt buộc trước khi đến tay người tiêu dùng. Quy trình này loại bỏ lớp biểu bì bảo vệ tự nhiên trên vỏ, làm tăng nguy cơ vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. Do đó, bảo quản lạnh là bắt buộc.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đồng loạt khuyến cáo nên bảo quản trứng trong tủ lạnh ở nhiệt độ 40 độ F (4 độ C) hoặc thấp hơn để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.

Một nghiên cứu được công bố trên ResearchGate chỉ ra rằng trứng được bảo quản ở nhiệt độ lạnh vẫn giữ được chất lượng bên trong tốt hơn so với trứng ở nhiệt độ phòng.

Hơn nữa, một nghiên cứu từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy khi trứng được bảo quản ở nhiệt độ cao hơn hoặc bị ngưng tụ hơi nước (ví dụ khi trứng lạnh được chuyển sang nhiệt độ phòng), nguy cơ vi khuẩn như Salmonella enterica xâm nhập vào vỏ hoặc sinh sôi bên trong sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, ở một số vùng lãnh thổ như nhiều nước châu Âu và Ấn Độ, trứng không được rửa sạch, lớp biểu bì vẫn còn nguyên vẹn, và gà mái có thể được tiêm vắc-xin phòng Salmonella. Trong những hệ thống này, bảo quản trứng ở nhiệt độ phòng là tiêu chuẩn, sự bảo vệ tự nhiên đồng nghĩa với việc làm lạnh ít quan trọng hơn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là nếu trứng đã được rửa sạch, làm lạnh và vận chuyển lạnh, chúng bắt buộc phải được giữ trong tủ lạnh. Sau khi trứng đã được làm lạnh, người tiêu dùng không nên để chúng ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Tóm lại: Để giảm thiểu rủi ro an toàn thực phẩm và duy trì độ tươi, bảo quản trứng trong tủ lạnh là phương án an toàn nhất. Điều này đặc biệt đúng đối với các hệ thống thương mại nơi lớp vỏ bảo vệ tự nhiên đã bị loại bỏ hoặc bị tổn hại.

Mẹo bảo quản trứng theo quy chuẩn an toàn

Để tận dụng tối đa lợi ích của trứng về mặt an toàn lẫn chất lượng, người tiêu dùng cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

Bảo quản trứng trong hộp carton ban đầu. Hộp carton bảo vệ trứng khỏi hấp thụ mùi và hương vị từ các thực phẩm khác, đồng thời cung cấp thông tin về ngày đóng gói hoặc chỉ báo "hạn sử dụng tốt nhất".

Lưu trữ trứng ở thân chính của tủ lạnh, tránh xa cánh cửa.

Giữ nhiệt độ tủ lạnh ở mức 4 độ C (40 độ F) hoặc thấp hơn. Việc này làm chậm sự phát triển của vi khuẩn và giúp duy trì chất lượng trứng.

Không rửa trứng trước khi bảo quản nếu mua từ nguồn thương mại đã rửa. Việc rửa làm mất lớp biểu bì bảo vệ, khiến trứng dễ bị tổn thương, trừ khi bạn định nấu ngay.

Sử dụng trứng cũ trước. Nguyên tắc "nhập trước, xuất trước" đảm bảo bạn sử dụng hết trứng khi chất lượng còn cao.

Lưu ý quy tắc hai giờ. Sau khi lấy trứng ra khỏi tủ lạnh, không nên để trứng ở ngoài quá hai giờ (hoặc 1 giờ nếu nhiệt độ môi trường trên 32 độ C) vì nguy cơ ngưng tụ và vi khuẩn phát triển sẽ tăng cao.

Đông lạnh trứng nếu không sử dụng trong vòng vài tuần. Lưu ý nghiêm cấm đông lạnh trứng sống còn nguyên vỏ vì chất lỏng bên trong sẽ nở ra làm vỡ vỏ.

Khi nấu ăn, chỉ lấy trứng ra ngay trước khi sử dụng.

Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng. Mùi hôi, lòng trắng hoặc lòng đỏ bị nhớt hay đổi màu là những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Ngay cả khi được bảo quản đúng cách, trứng cũng chỉ có hạn sử dụng nhất định.