Những loại đồ uống bù điện giải tự nhiên tốt cho người tập luyện 02/01/2026 08:35

(PLO)- Đồ uống điện giải chỉ thực sự cần thiết sau khi vận động cường độ cao, tiếp xúc nhiệt hoặc tiêu chảy, trong đó các nguồn bổ sung từ tự nhiên dưới đây là lựa chọn tốt nhất.

Các loại đồ uống điện giải được pha chế để bù đắp những chất đã mất và ngăn ngừa mất nước. Ngoài ra, chúng còn giúp giảm mệt mỏi và tăng cường phục hồi sau khi tập luyện. Dưới đây là một số đồ uống bù điện giải tự nhiên tốt cho người tập luyện.

Nước dừa rất giàu kali, chứa natri, clorua và carbohydrate. Ảnh: Ai.

Nước ngâm

Nước ngâm khoáng đơn giản là nước được bổ sung các khoáng chất như magie, natri và kali. Một số loại cũng có thể chứa hương liệu tự nhiên như chanh và dưa chuột.

Một nghiên cứu trước đây cho thấy việc uống nước giàu chất điện giải trước khi tập thể dục giúp cơ thể duy trì cân bằng điện giải. Điều này giúp ngăn ngừa mất nước sau khi tập luyện.

Hàm lượng carbohydrate trong nhiều loại nước bổ sung điện giải thường rất thấp. Do đó, chúng có thể không phù hợp với vận động viên cần nhiều đường khi tập luyện cường độ cao hoặc kéo dài. Tuy nhiên, nếu bạn tìm kiếm lựa chọn ít đường, hãy kiểm tra nhãn mác kỹ lưỡng. Một số loại nước trái cây có lượng đường cao tương đương đồ uống thể thao.

Nước dừa

Nước dừa rất giàu kali, chứa natri, clorua và carbohydrate. Nước dừa từng được sử dụng như một loại dung dịch bù nước đường uống cho bệnh nhân bị mất nước nghiêm trọng do tiêu chảy.

Sản phẩm này có hàm lượng đường thấp hơn so với nhiều loại đồ uống điện giải khác. Ngoài đặc tính cấp nước, nước dừa còn giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do tập luyện kéo dài.

Đồ uống thể thao chứa khoảng 6% đến 8% carbohydrate, chủ yếu ở dạng đường. Chúng được bào chế để tăng tốc độ bù nước, cung cấp năng lượng và thúc đẩy phục hồi tổng thể. Ngoài ra, đồ uống thể thao còn chứa nước, vitamin và nhiều loại muối khác nhau.

Đồ uống thể thao

Đây là lựa chọn tốt cho những người hoạt động thể chất cường độ cao và kéo dài. Nếu không tham gia các hoạt động này, đồ uống thể thao sẽ gây dư thừa đường cho cơ thể.

Sữa bò

Sữa bò là một lựa chọn tuyệt vời để thay thế cho đồ uống thể thao. Một số nghiên cứu cho thấy sữa bò có hàm lượng calo và carbohydrate tương tự các loại đồ uống thể thao truyền thống.

Sữa bò chứa natri, canxi, carbohydrate và protein. Chúng có thể bù nước cho cơ thể tốt hơn cả các loại đồ uống thể thao nhờ hàm lượng protein cao. Sữa bò cũng cung cấp năng lượng và giúp phục hồi lượng nước đã mất sau khi tập luyện.

Nước dưa chua

Nước dưa muối chứa kali, natri, kẽm và vitamin C. Chúng có thể cung cấp nước trước và sau khi tập luyện, đồng thời giúp giảm hoặc ngăn ngừa chuột rút cơ bắp.

Mặc dù bù nước hiệu quả, nước dưa chua lại có hàm lượng natri rất cao. Một khẩu phần 240 ml chứa khoảng 821 mg natri. Do đó, những người bị huyết áp cao hoặc đang ăn kiêng ít muối không nên sử dụng sản phẩm này.

Nước cây phong

Nước lá phong chiết xuất từ nhựa cây phong là lựa chọn mới để tăng cường bù nước và năng lượng. Một số nghiên cứu cho thấy nước lá phong có thể làm giảm viêm cơ vì giàu chất chống oxy hóa.

Nước lá phong giàu chất điện giải như canxi, kali, cacbonat và sunfat. Tuy nhiên, hàm lượng natri trong đó không đáng kể. Điều này có thể khiến nước lá phong không tạo cảm giác đủ bù nước. Bạn nên uống kèm đủ nước lọc nếu dùng loại nước này để phục hồi.

Sữa sô cô la ít béo

Sữa sô cô la ít béo cung cấp chất lỏng và chất điện giải giúp bù nước. Thức uống này giàu carbohydrate, protein, chất béo và natri, rất tốt cho việc phục hồi sau khi tập luyện.

Ngoài ra, sữa sô cô la ít béo còn chứa canxi và vitamin, giúp phát triển và tăng sức mạnh cơ bắp. Đây là lựa chọn giá rẻ thay thế cho các loại đồ uống phục hồi sức khỏe chuyên dụng.