Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow "Suy thận tuổi đôi mươi: Nguy cơ và những cảnh báo" 17/12/2025 19:54

(PLO)- Ngày mai (18-12), tại tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức talkshow "Suy thận tuổi đôi mươi: Nguy cơ và những cảnh báo".

Đa số chúng ta thường nghĩ suy thận là căn bệnh của người già. Tuy nhiên, những con số thống kê gần đây gióng lên hồi chuông báo động khi những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngày càng trẻ hóa, có những người chỉ mới đôi mươi.

Vì vậy, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Hệ thống y khoa Ngọc Minh tổ chức talkshow Suy thận tuổi đôi mươi: Nguy cơ và những cảnh báo. Chương trình diễn ra vào 18-12-2025, tại Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM).

Talkshow có sự tham gia của BS.CKII. Trần Lê Quân, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, BS.CKII. Bùi Thị Ngọc Yến, Cán bộ giảng Bộ môn Nội Đại học Y dược TP.HCM cùng TS.BS.CKII. Phạm Văn Hiền, Tổng thư ký Hội Lọc Máu Việt Nam, UV BCH Hội Tiết Niệu Thận Học TP.HCM, Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy.

Talkshow "Suy thận tuổi đôi mươi: Nguy cơ và những cảnh báo" ngày 18-12.

Tại đây, các chuyên gia y tế sẽ cùng phân tích những nguyên nhân khiến bệnh suy thận ngày càng trẻ hóa, từ thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, lạm dụng thuốc, ăn uống nhiều muối, nhiều đạm, cho đến việc chủ quan bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể.

Talkshow cũng dành thời lượng trao đổi về cách nhận biết suy thận ở giai đoạn đầu, các phương pháp điều trị hiện nay, cũng như vai trò của tầm soát định kỳ trong việc bảo vệ chức năng thận cho người trẻ.

Bên cạnh đó, chương trình còn giải đáp trực tiếp những thắc mắc phổ biến của bạn đọc xoay quanh chạy thận nhân tạo, ghép thận, chi phí điều trị và những thay đổi cần thiết trong lối sống để phòng ngừa nguy cơ suy thận. Thông qua góc nhìn chuyên môn và các dẫn chứng thực tế, talkshow hướng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về tầm quan trọng của việc chăm sóc thận từ sớm.