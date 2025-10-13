Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Talkshow 'Biến chứng của bệnh cúm và giải pháp dự phòng' 13/10/2025 20:27

(PLO)- Ngày mai (14-10), tại tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ tổ chức talkshow "Biến chứng của bệnh cúm và giải pháp dự phòng".

Hằng năm, vào thời điểm giao mùa cuối năm, cúm là một căn bệnh quen thuộc mà nhiều người xem nhẹ, chỉ coi là “cảm nặng” và sẽ tự khỏi.

Tuy nhiên, đằng sau những triệu chứng thông thường đó là nguy cơ về những biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ em và người lớn tuổi.

Vì vậy, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Hệ thống y khoa Ngọc Minh tổ chức talkshow Biến chứng của bệnh cúm và giải pháp dự phòng. Chương trình diễn ra vào sáng 14-10-2025, tại Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

Talkshow có sự tham gia của PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Hệ thống Y khoa Ngọc Minh; BS Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cùng TS.BS Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TP.HCM.

Tại đây, các chuyên gia y tế sẽ bàn luận về dịch cúm mùa, hệ lụy và những biến chứng nguy hiểm. Từ đó, các chuyên gia sẽ đưa ra giải pháp dự phòng toàn diện để nâng cao sức khỏe người dân trong giai đoạn chuyển mùa.