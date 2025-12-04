Vì sao nên thay đường tinh luyện bằng đường thốt nốt trong mùa lạnh? 04/12/2025 16:37

(PLO)- Chuyển sang dùng đường thốt nốt vào mùa đông có thể cung cấp năng lượng ổn định, tiêu hóa tốt hơn và nguồn dinh dưỡng ấm áp mà đường tinh luyện không thể mang lại.

Mùa đông mang lại cảm giác tự nhiên, nhưng lượng đường tăng nhẹ này thường làm tăng thêm sự uể oải theo mùa, cảm lạnh nhẹ và tiêu hóa chậm hơn. Cơ thể bạn đã phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm, và lượng đường tinh luyện dư thừa chỉ khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Không giống như đường thốt nốt, đường tinh luyện đã bị loại bỏ hết chất dinh dưỡng. Ảnh: AI.



Theo Nicole Linhares Kedia, Chuyên gia dinh dưỡng thể thao và Huấn luyện viên sức khỏe tích hợp, câu trả lời có thể nằm ngay trong bếp của bạn: chỉ cần chuyển sang một chất tạo ngọt khác.

Đường thốt nốt là một chất tạo ngọt được chế biến tối thiểu làm từ mía hoặc nhựa cây cọ. Nó chứa các khoáng chất tự nhiên và chất chống oxy hóa mà đường tinh luyện không có. Trong mùa đông, sự hỗ trợ nhẹ nhàng này có thể tạo ra sự khác biệt đáng chú ý, cung cấp năng lượng ổn định, tiêu hóa dễ dàng hơn và cải thiện sự thoải mái sau bữa ăn.

Bằng cách thay đổi nhỏ này, bạn có thể nâng cấp thói quen mùa đông của mình một cách bổ dưỡng mà vẫn tận hưởng được hương vị yêu thích.

Đường thốt nốt so với đường tinh luyện: Khác biệt dinh dưỡng

Không giống như đường thốt nốt, đường tinh luyện đã bị loại bỏ hết chất dinh dưỡng, theo Nicole Linhares Kedia, Chuyên gia dinh dưỡng thể thao và Huấn luyện viên sức khỏe. Đường tinh luyện chỉ cung cấp calo nhanh mà không hỗ trợ đáng kể cho hệ miễn dịch, năng lượng hoặc tiêu hóa.

Điều này khiến nó kém hữu ích hơn vào mùa đông, khi cơ thể đã uể oải và dễ bị các triệu chứng khó chịu theo mùa.

Sức mạnh dinh dưỡng của đường thốt nốt

Đường thốt nốt ít được chế biến hơn và tự nhiên giàu sắt, magie và chất chống oxy hóa. Theo chuyên gia, sau đây là những chất dinh dưỡng chính trong đường thốt nốt và cách chúng hỗ trợ sức khỏe của bạn trong mùa đông:

Sắt và magie giúp giảm mệt mỏi vào mùa đông và hỗ trợ năng lượng ổn định. Chất chống oxy hóa tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên chống lại bệnh sổ mũi theo mùa. Quá trình chế biến tối thiểu giúp giữ lại khoáng chất và các thành phần tự nhiên, khiến nó trở thành lựa chọn lành mạnh hơn so với đường tinh luyện.

Lợi ích của đường thốt nốt vào mùa đông

Đường thốt nốt tốt cho tuần hoàn máu: "Nó không chỉ mang lại hơi ấm nhẹ nhàng mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu", chuyên gia dinh dưỡng cho biết. Mặc dù độ ấm của đường thốt nốt từ lâu đã được coi trọng trong ẩm thực mùa đông truyền thống, nhưng lưu thông máu tốt hơn giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết lạnh. Đường thốt nốt cũng hỗ trợ lưu thông máu ổn định khi nhiệt độ giảm.

Cải thiện tiêu hóa: Mùa đông thường đi kèm với những bữa ăn thịnh soạn và vận động chậm chạp, khiến bạn cảm thấy uể oải. Đường thốt nốt đã được sử dụng từ nhiều năm nay như một liệu pháp hỗ trợ đơn giản sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Nó giúp giảm cảm giác nặng bụng mà nhiều người gặp phải trong mùa này.

Cảm giác ấm áp trong mùa đông mà không sợ bị tổn thương: Chuyên gia dinh dưỡng gợi ý rằng bạn có thể thêm jaggery vào bánh laddoos, cháo và sữa nghệ mà không sợ bị tổn thương. Điều này giúp bạn cảm thấy ấm áp trong mùa đông.

Điều độ là chìa khóa

"Mặc dù đường thốt nốt có thể là một lựa chọn thay thế tốt hơn đường, nhưng nó vẫn là một dạng đường. Vì vậy, điều quan trọng là phải điều độ", chuyên gia nói thêm.

Làm thế nào để thêm đường thốt nốt vào chế độ ăn uống của bạn?

Đường thốt nốt có thể kết hợp với các loại thực phẩm giàu chất xơ, các loại hạt và hạt giống, giúp ổn định lượng đường trong máu. Sự kết hợp này làm chậm quá trình hấp thụ và giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi ngay sau khi ăn đồ ngọt.

Bạn có thể thêm một lượng nhỏ đường thốt nốt vào yến mạch ấm có rắc hạnh nhân hoặc hạt. Thưởng thức một miếng nhỏ sau bữa ăn nhiều chất xơ.

Thêm một chút đường thốt nốt vào cháo nấu với hạt lanh hoặc hạt chia để có món ăn mềm hơn, giàu năng lượng hơn. Những thay đổi nhỏ này giúp bạn tận hưởng sự thoải mái của đường thốt nốt mà không có những gai nhọn không mong muốn.