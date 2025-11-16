Top 5 siêu thực phẩm mùa đông giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên 16/11/2025 19:42

(PLO)- Bổ sung siêu thực phẩm mùa đông là giải pháp cấp thiết giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, tăng sức đề kháng và cải thiện tâm trạng.

Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ bị tấn công bởi các bệnh nhiễm trùng, khiến việc tăng cường hệ miễn dịch trở nên cấp thiết.

Cam giàu vitamin C và flavonoid, cam giúp cơ thể sản sinh tế bào bạch cầu và kháng thể cần thiết để chống lại nhiễm trùng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bên cạnh việc giữ ấm, việc bổ sung các loại siêu thực phẩm mùa đông mạnh mẽ và thơm ngon sẽ giúp bạn nâng cao sức đề kháng tự nhiên, cải thiện tâm trạng và thậm chí hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Dưới đây là danh sách 5 loại thực phẩm mùa lạnh hàng đầu được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Chúng giúp tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên, giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả mùa.

Cải xanh/Rau mù tạt

Ngoài hương vị đặc trưng, cải xanh còn chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng mùa lạnh.

Lý do là siêu thực phẩm: Giàu vitamin A, C và K, cùng với chất chống oxy hóa, cải xanh giúp củng cố hệ thống miễn dịch, tạo ra tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại virus.

Kê ngọc trai

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu phải chọn một loại ngũ cốc dành riêng cho mùa đông, thì đó chính là kê ngọc trai (một loại ngũ cốc, còn gọi là bajra, là một loại cây trồng phổ biến ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước châu Phi và Ấn Độ). Loại hạt này không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn có tác dụng làm ấm cơ thể từ bên trong.

Lý do là siêu thực phẩm: Kê ngọc trai chứa nhiều sắt và chất xơ. Cả hai đều thiết yếu cho việc cung cấp năng lượng, lưu thông máu và duy trì sức khỏe đường ruột. Đường ruột khỏe mạnh có liên quan trực tiếp đến khả năng miễn dịch tốt hơn. Điều này khiến kê ngọc trai trở thành thực phẩm chủ lực trong mùa đông.

Cách sử dụng: Thay bánh mì thông thường bằng bánh kê ngọc trai, hoặc thử một bát cháo kê. Bạn thậm chí có thể nấu súp kê với cà rốt đỏ, đậu Hà Lan và một chút bơ ghee cho một bữa tối lành mạnh.

Cà rốt đỏ

Những củ cà rốt đỏ rực rỡ mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe của chúng ta trong mùa đông.

Lý do là siêu thực phẩm: Cà rốt đỏ giàu beta-carotene, chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A rất quan trọng để duy trì làn da và niêm mạc khỏe mạnh. Từ đó, nó bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Cà rốt đỏ cũng chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm.

Cách sử dụng: Ăn nhẹ với cà rốt sống, xay nhuyễn thành nước ép với một chút gừng, hoặc thưởng thức món bánh pudding cà rốt. Ngay cả một món súp cà rốt nướng đơn giản cũng có thể làm ấm cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Hạt mè (vừng)

Chúng ta có thể làm bánh mè ngọt hay kẹo mè, hạt mè là thực phẩm dễ kiếm và rẻ tiền nhưng vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Lý do là siêu thực phẩm: Những hạt mè nhỏ bé này giàu canxi, sắt và kẽm. Tất cả đều giúp củng cố hệ miễn dịch, đồng thời cải thiện sức khỏe làn da và mái tóc. Chất béo lành mạnh trong mè giúp chống lại tình trạng khô da thường gặp vào mùa đông.

Cách sử dụng: Rắc mè rang lên salad, trộn vào cà ri, hoặc kết hợp mè và đường thốt nốt. Sự kết hợp này không chỉ thơm ngon mà còn mang đến cảm giác ấm áp cho cơ thể.

Cam

Những quả cam tươi ngon là cách thiên nhiên cung cấp sự bảo vệ tuyệt vời cho chúng ta trong mùa đông.

Lý do là siêu thực phẩm: Giàu vitamin C và flavonoid, cam giúp cơ thể sản sinh tế bào bạch cầu và kháng thể cần thiết để chống lại nhiễm trùng. Cam cũng tăng cường sản xuất collagen, giúp da luôn rạng rỡ ngay cả trong thời tiết lạnh giá.

Cách sử dụng: Ăn tươi trực tiếp hoặc thêm lát vào salad. Hãy thử nước cam pha thêm quế để có một thức uống buổi tối thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ.