Ăn thịt nguội thường xuyên, chuyện gì xảy ra với sức khỏe? 02/12/2025 18:51

(PLO)- Hàm lượng natri và chất phụ gia nitrat/nitrit trong thịt nguội có thể làm tăng thể tích máu và gây hẹp động mạch, dẫn đến tăng huyết áp.

Thịt nguội là một lựa chọn protein tiện lợi, đặc biệt với những người bận rộn. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên ăn quá nhiều thịt nguội, vì thói quen này có thể làm tăng huyết áp.

Tại sao thịt nguội làm tăng huyết áp

Ăn thịt nguội thường xuyên có thể làm tăng huyết áp vì hai lý do chính.

Thứ nhất là hàm lượng natri. Laura Demrose, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio, chia sẻ: “Các loại thịt chế biến, bao gồm thịt nguội, chứa nhiều muối, làm tăng huyết áp”.

Bà nói thêm: “Thực phẩm có hàm lượng natri cao có thể khiến cơ thể bạn giữ nước, làm tăng thể tích máu và ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp”.

Thứ hai là các chất phụ gia có thể ảnh hưởng đến động mạch của bạn.

Theo bà Demrose: "Nhiều loại thịt chế biến sẵn có chứa nitrat hoặc nitrit, giúp kéo dài thời hạn sử dụng và duy trì độ tươi ngon". "Thật không may, những chất này cũng có thể góp phần làm tăng huyết áp do làm hẹp động mạch”. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng nitrit và nitrat có trong thịt chế biến có thể góp phần gây ra huyết áp cao.

Ăn bao nhiêu thịt nguội là quá nhiều?

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo không nên dùng quá 2.300 miligam natri mỗi ngày. Mục tiêu tối ưu là không quá 1.500 miligam mỗi ngày đối với hầu hết người lớn.

Nếu ai đó đang bị bệnh tăng tăng huyết áp, thì lại càng nên hạn chế lượng natri nạp vào dưới 2.000 miligam mỗi ngày, theo chuyên gia.

Để dễ hình dung hơn, chuyên gia chia sẻ thêm trong một chiếc bánh sandwich giăm bông cỡ lớn có khoảng 750 miligam natri.

Các loại thịt nguội gây hại hơn

Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp, việc ăn thịt nguội thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ.

Tuy nhiên, một số loại thịt nguội an toàn hơn những loại khác xét về tác động của chúng đến huyết áp. Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic, chia sẻ rằng: "Thịt đỏ chế biến còn tệ hơn thịt gia cầm. Hàm lượng natri càng cao và chế biến càng nhiều thì càng tệ".

Những thực phẩm sau đây thường chứa nhiều natri và nhiều chất béo bão hòa hơn:

Xúc xích Ý

Bologna

Giăm bông

Thịt hun khói

Pepperoni

Lựa chọn thay thế lành mạnh hơn

Có một số cách để điều chỉnh lượng thịt nguội tiêu thụ theo hướng có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Chuyên gia gợi ý:

Mua gà tây hoặc gà bán sẵn có nhãn “giảm natri” hoặc “ít natri”.

Chuyển sang các loại thịt nguội “không có thêm nitrit/nitrat”.

Chọn thịt nguội chưa qua chế biến.

Dùng thịt nguội thái lát mỏng.

Tìm các loại thịt nguội có chứa ít hơn 350 miligam natri trên mỗi khẩu phần hai ounce.

Zumpano cho biết thêm, nếu bạn thường nấu thịt tươi cho bữa tối, bạn có thể chuẩn bị thêm để ăn vào bữa trưa ngày hôm sau.