Sự thật về ăn chay: Liệu có giúp bạn sống lâu hơn người ăn thịt? 18/09/2025 10:17

(PLO)- Một số nghiên cứu gần đây cho thấy người ăn thuần chay có sức khỏe tổng thể tốt hơn, nhưng điều này có thể xuất phát từ lối sống lành mạnh toàn diện, chứ không chỉ riêng chế độ ăn uống.

Vì sao chế độ ăn thuần chay có thể giúp sống lâu hơn?

Người ăn thuần chay hay ăn chay trường có thể sống lâu hơn người ăn thịt và các sản phẩm từ động vật nhờ nhiều lý do. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn thuần chay có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính gây tử vong sớm, bao gồm bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Cụ thể, chế độ ăn từ thực vật có thể giúp:

Kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ béo phì.

Cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.

Hạ huyết áp và giảm mức cholesterol xấu (LDL).

Giảm tỷ lệ mắc một số loại ung thư.

Giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành.

Mặt trái của chế độ ăn chay: Nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng

Mặc dù chế độ ăn thuần chay mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhiều dưỡng chất thiết yếu vẫn tồn tại chủ yếu trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Khi không bổ sung đủ các chất này, người ăn thuần chay có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể.

Một số chất dinh dưỡng thường bị thiếu hụt ở người ăn chay bao gồm:

Chất đạm: Quan trọng cho việc tạo và sửa chữa tế bào. Thiếu đạm có thể gây rụng tóc, móng tay giòn, suy giảm nhận thức, yếu cơ và thay đổi tâm trạng.

Vitamin B12: Cần thiết cho việc tổng hợp DNA, hình thành tế bào hồng cầu và chức năng thần kinh. Thiếu B12 có thể dẫn đến thiếu máu, nhịp tim bất thường và các vấn đề thần kinh.

Vitamin D và Canxi: Thiết yếu cho sức khỏe xương và cơ bắp, cùng với chức năng miễn dịch. Thiếu hụt có thể gây các bệnh về xương và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Sắt: Sản xuất tế bào hồng cầu và vận chuyển oxy. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, đau đầu và các vấn đề tim mạch.

Kẽm: Hỗ trợ chữa lành vết thương, chức năng miễn dịch và sản xuất protein. Thiếu kẽm có thể gây suy giảm nhận thức và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tuy nhiên, không phải tất cả người ăn chay đều thiếu hụt các chất này. Việc theo dõi dinh dưỡng chặt chẽ là rất quan trọng để đảm bảo cơ thể nhận đủ chất cần thiết.

Nghiên cứu khoa học nói gì về tuổi thọ?

Các số liệu thống kê về tuổi thọ của người ăn chay trường còn rất hạn chế. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong của họ tương tự với người ăn chay và những người thỉnh thoảng ăn thịt. Có rất ít bằng chứng để đưa ra một con số chính xác về việc người ăn thuần chay có thể sống lâu hơn bao nhiêu năm so với người ăn thịt.

Ngoài chế độ ăn uống, nhiều yếu tố sức khỏe khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ, bao gồm:

Loại bỏ các chất độc hại như thuốc lá và rượu bia.

Tập thể dục đều đặn.

Ngủ đủ giấc và có chất lượng giấc ngủ tốt.

Kiểm soát căng thẳng.

Duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh.

Chủ động chăm sóc sức khỏe bằng cách khám và sàng lọc định kỳ.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần.