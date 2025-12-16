Hôi miệng, tăng cân vùn vụt chỉ vì ăn quá nhiều món này 16/12/2025 14:25

(PLO)- Ăn quá nhiều protein có thể gây hôi miệng, mất nước và tăng cân nếu chế độ ăn thiếu cân bằng, không đủ carbohydrate và chất xơ.

Protein hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi cơ bắp. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá mức có thể gây áp lực lên thận, tim, đặc biệt với người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Hôi miệng

Hơi thở hôi có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trạng thái ketosis. Đây là trạng thái cơ thể đốt cháy chất béo thay vì glucose để tạo năng lượng, thường xảy ra với chế độ ăn giàu protein như Keto.

Acetone, một sản phẩm phụ của quá trình phân giải chất béo, có thể khiến hơi thở có mùi trái cây hoặc mùi sơn móng tay. Một số nghiên cứu cho thấy "hơi thở keto" là dấu hiệu của việc giảm mỡ ở người thực hiện chế độ ăn ít tinh bột.

Mất nước

Nạp nhiều protein có thể làm tăng lượng nước tiểu vì thận phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa. Điều này dễ dẫn đến mất nước. Do đó, việc uống nhiều nước là rất quan trọng khi áp dụng chế độ ăn giàu đạm.

Ăn quá nhiều Protein cũng sẽ không tốt cho sức khỏe. Ảnh AI

Tăng cân

Tiêu thụ nhiều protein hơn mức cơ thể hấp thụ có thể dẫn đến tăng cân mà không tăng cơ.

Nguồn protein bạn chọn có thể chứa nhiều chất béo bão hòa, đồng nghĩa với nhiều calo hơn. Thêm vào đó, cơ thể sẽ chuyển hóa lượng protein dư thừa thành đường và tích trữ dưới dạng chất béo, gây tăng cân theo thời gian.

Khó chịu đường tiêu hóa

Chế độ ăn giàu protein, đặc biệt khi thiếu chất xơ, có thể gây táo bón, buồn nôn, tiêu chảy và đau bụng.

Các nguồn protein như thịt đòi hỏi cơ thể phải nỗ lực nhiều hơn để tiêu hóa. Một số người cũng gặp khó khăn khi tiêu hóa các loại hạt nguyên cám nếu không nhai kỹ.

Tác dụng phụ này dễ nhận thấy hơn nếu bạn lạm dụng thực phẩm chức năng, bột và thanh năng lượng chứa chất tạo ngọt nhân tạo (sugar alcohols).

Căng thẳng lên tim

Protein tác động tích cực hay tiêu cực đến hệ tim mạch tùy thuộc vào loại thực phẩm bạn chọn.

Cá, hải sản và protein thực vật như đậu, hạt có thể có lợi cho tim mạch. Ngược lại, protein động vật như thịt đỏ và thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh hưởng chức năng thận và gan

Với người mắc bệnh thận hoặc gan, việc phân giải lượng protein dư thừa là một gánh nặng. Tiêu thụ quá nhiều protein khi bị bệnh thận có thể góp phần gây suy thận.

Amoniac, sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa protein, được bài tiết qua nước tiểu. Chức năng thận hoặc gan kém có thể khiến amoniac tích tụ đến mức độc hại, gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm.