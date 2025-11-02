Cẩn trọng khi tiêu thụ quá nhiều protein 02/11/2025 19:57

Theo các chuyên gia Đại học Harvard, protein là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất và được chú ý nhiều nhất trong giới tập thể hình và ăn uống lành mạnh.

Từ sữa lắc protein đến các thanh protein và chế độ ăn giàu protein, dường như ai cũng đang cố gắng nạp thêm chất này.

Mặc dù tiêu thụ protein rất quan trọng cho việc phục hồi cơ bắp, sản xuất hormone và năng lượng, nhưng tiêu thụ quá mức lại có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Ngoài các vấn đề như khó tiêu hoặc mất nước, việc tiêu thụ protein cao cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngược lại với suy nghĩ phổ biến, nhiều protein hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là quản lý cân nặng tốt hơn. Khi cơ thể nhận được nhiều protein hơn mức cần thiết, phần dư thừa sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Nutrition phát hiện ra rằng việc thay thế carbohydrate bằng protein, thay vì chất béo, có thể dẫn đến tăng cân dần dần.

Gan của bạn giúp chuyển hóa protein, và việc nạp vào quá mức có thể khiến gan phải làm việc quá sức. Theo thời gian, điều này có thể góp phần gây căng thẳng hoặc tích tụ chất béo trong gan. Ở những người đã có sẵn các vấn đề về gan, chế độ tiêu thụ giàu protein có thể làm tình trạng của họ tồi tệ hơn.

Theo Harvard, lượng khuyến nghị tiêu thụ protein hàng ngày là khoảng 56 gram cho nam giới và 46 gram cho nữ giới. Bạn có thể dễ dàng đạt được mức này với các thực phẩm như một khẩu phần sữa chua, một miếng ức gà không da cỡ trung bình 100–120 gram.