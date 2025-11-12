7 thực phẩm giàu protein bồi bổ cơ bắp cho người trên 50 tuổi 12/11/2025 20:17

(PLO)- Protein là công cụ không thể thiếu để duy trì và xây dựng khối cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh và dẻo dai sau tuổi 50.

Việc bổ sung các món ăn nhẹ giàu protein đúng thời điểm là chìa khóa để cơ bắp phục hồi và duy trì sức mạnh, năng lượng bền bỉ.

Dưới đây là 7 món ăn nhẹ giàu protein được khuyến nghị, giúp kiến tạo khối cơ săn chắc, dẻo dai sau tuổi 50.

Protein là "công cụ" không thể thiếu để duy trì và xây dựng khối cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh và dẻo dai sau tuổi 50. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Sữa chua Hy Lạp kèm các loại hạt

Món ăn vặt này được chuyên gợi ý là sữa chua Hy Lạp kết hợp với các loại hạt. Hỗn hợp này cung cấp từ 18 đến 20 gram protein, kèm theo chất béo lành mạnh, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi cơ bắp và tạo cảm giác no lâu.

Sự kết hợp này mang lại tỉ lệ hoàn hảo giữa protein và chất béo có lợi, giúp nuôi dưỡng cơ bắp của bạn giữa các bữa ăn chính.

Phô mai tươi (Cottage Cheese) với trái cây

Phô mai tươi dùng kèm trái cây là một cách đơn giản nhưng cũng cung cấp đầy đủ cho cơ bắp. Protein trong phô mai tiêu hóa chậm, rất lý tưởng để hỗ trợ phục hồi cơ bắp, đặc biệt khi dùng vào buổi chiều hoặc qua đêm. Phô mai tươi là một lựa chọn truyền thống nhưng luôn được ưa chuộng để duy trì khối cơ.

Trứng luộc chín kèm rau củ

Một lựa chọn bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời khác là trứng luộc chín dùng kèm rau củ. Món ăn này là nguồn protein hoàn chỉnh, dễ mang theo, kết hợp cùng chất xơ giàu dinh dưỡng tạo nên sự cân bằng. Trứng được xem là một trong những nguồn protein đơn giản và hiệu quả nhất cho sức khỏe cơ bắp ở mọi lứa tuổi.

Gói cá ngừ hoặc cá hồi kèm bánh quy nguyên cám

Đây là hai loại cá giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, việc dùng cá ngừ hoặc cá hồi đóng gói (dạng túi/hộp) với bánh quy giòn nguyên cám vừa tiện lợi và cung cấp dinh dưỡng đầy đủ.

Protein kết hợp với Omega-3 giúp giảm viêm và hỗ trợ phục hồi. Chúng giống như 'nhiên liệu' cho cơ bắp trong một gói nhỏ – tiện lợi, giúp no bụng và rất tốt cho tim mạch.

Sinh tố Protein

Nếu bạn thích bổ sung dinh dưỡng bằng đồ uống, hãy thử làm sinh tố protein (dùng bột Whey hoặc bột đạm thực vật). Sinh tố một cách tùy chỉnh để đạt được mục tiêu protein khi đang di chuyển. Đặc biệt, sinh tố là cách dễ dàng để nạp 20–25 gram protein mà không gây cảm giác nặng bụng.

Đậu nành Nhật Bản (Edamame) hoặc đậu gà rang

Đậu nành Nhật Bản (Edamame) hoặc đậu gà rang là món ăn nhẹ mặn và hấp dẫn khác. Theo chuyên gia, protein và chất xơ từ thực vật giúp bạn no lâu. Với độ giòn tan, dễ mang theo và giàu dinh dưỡng thực vật, những món ăn vặt này giúp bạn tiêu thụ thông minh và cảm thấy thỏa mãn.

Phô mai sợi (String Cheese) kèm hạnh nhân hoặc lát táo

Đây là sự kết hợp cân bằng giữa protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate, giúp cung cấp năng lượng ổn định. Phô mai dùng kèm các loại hạt hoặc trái cây sẽ cung cấp năng lượng đều đặn cho cả não bộ và cơ bắp.