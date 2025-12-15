Sự thật về trào lưu ăn nhiều thịt để giảm cân thần tốc 15/12/2025 08:45

(PLO)- Chế độ ăn nhiều thịt động vật là xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội và nhiều người tin rằng ăn thịt giúp giảm cân, khỏe mạnh hơn.

Chế độ ăn kiêng hạn chế này tương tự như phương pháp chỉ ăn thịt. Nó tập trung tiêu thụ các sản phẩm từ động vật như thịt đỏ, nội tạng, trứng và sữa. Các loại thực phẩm khác như trái cây, rau quả thường bị cắt giảm tối đa.

Ăn nhiều thịt có thực sự giúp giảm cân?. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Người dùng mạng xã hội cho rằng ăn nhiều protein, chất béo và hạn chế carbohydrate sẽ giúp giảm cân, cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lại bày tỏ lo ngại.

Theo các chuyên gia, những chế độ ăn giàu protein và chất béo, ít carbohydrate thường khó duy trì. Chúng có thể khiến người thực hiện đối mặt với các nguy cơ sức khỏe khác.

Chế độ ăn dựa trên động vật gây lo ngại gì?

Theo chuyên gia, chế độ ăn dựa trên động vật liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe xấu. Các rủi ro bao gồm tăng nguy cơ ung thư, thiếu vitamin, bệnh tim và béo phì.

Một tổng quan nghiên cứu năm 2023 trên Tạp chí Phát triển và Bệnh tim mạch cho thấy chế độ ăn ít tinh bột, nhiều protein động vật liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Báo cáo chỉ ra rằng những người theo chế độ ăn kiêng khắt khe này thường có chỉ số cholesterol LDL cao hơn. Họ cũng dễ bị suy giảm chức năng mạch máu và viêm nhiễm so với người ăn thực phẩm giàu carbohydrate chưa qua chế biến (như đậu, các loại cây họ đậu).

Theo Tiến sĩ Rami Salim Najjar (Viện Khoa học Y sinh thuộc ĐH Bang Georgia), hầu hết các tổ chức y tế lớn, bao gồm Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đều khuyên không nên áp dụng chế độ ăn kiêng hạn chế dựa trên động vật.

"Vấn đề chính là chúng chứa nhiều chất béo bão hòa. Loại chất béo này liên quan trực tiếp đến bệnh tim vì làm tăng cholesterol và phản ứng viêm trong cơ thể", ông Najjar phân tích.

Ông James Daniel John - chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Loyola Medicine cho biết thêm chế độ ăn kiêng khắt khe còn gây nguy cơ mắc bệnh scurvy (bệnh do thiếu hụt vitamin C), táo bón và thiếu hụt axit béo thiết yếu cho não bộ.

"Một số loại thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật trên thị trường cho thấy sự thiếu quan tâm đáng lo ngại đến nhu cầu dinh dưỡng cơ bản. Chúng có thể ví như những sản phẩm không mang lại giá trị thực tế", ông John nhận định.

Ăn nhiều thịt có thực sự giúp giảm cân?

Theo Tiến sĩ Najjar, dù các chế độ ăn này có thể giúp giảm cân, nhưng đó không phải là do giảm mỡ thừa.

Một nghiên cứu năm 2015 đã so sánh những người ăn nhiều chất béo, ít tinh bột với nhóm ăn nhiều tinh bột, ít chất béo. Kết quả cho thấy người ăn nhiều chất béo giảm ít mỡ cơ thể hơn nhóm còn lại. Tuy nhiên, tổng trọng lượng cơ thể của họ lại giảm nhiều hơn.

Ông Najjar lý giải: "Nhóm ăn nhiều chất béo, ít tinh bột bị mất nhiều khối lượng cơ nạc hơn. Đó có thể là cơ bắp hoặc nước. Trong khi đó, những người ăn ít chất béo lại giảm lượng mỡ cơ thể thực sự nhiều hơn".

Giải pháp thay thế lành mạnh

Để cải thiện sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo:

· Tăng lượng rau và trái cây lên 5 phần mỗi ngày.

· Ăn các loại protein nạc như cá và thịt gà.

· Ưu tiên chất béo không bão hòa.

· Ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, đậu và protein thực vật.

Việc bổ sung đa dạng thực phẩm từ tất cả các nhóm giúp giảm cân, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, cải thiện đường ruột và kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, Tiến sĩ Najjar khuyến nghị không nên xem nhẹ vai trò của chất xơ có trong khoai lang, đậu và gạo lứt.

"Càng ăn nhiều chất xơ, nguy cơ tử vong do các bệnh mãn tính càng thấp", ông Najjar nhấn mạnh.