Lượng đường trong máu thay đổi thế nào khi nhịn ăn gián đoạn? 13/12/2025 07:16

(PLO)- Nhịn ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu nhưng bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu thói quen này.

Nhịn ăn tác động đến lượng đường trong máu

Nhịn ăn tác động đến lượng đường trong máu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Theo bà Kimberly Prado, Phó Giáo sư lâm sàng tại Trường Điều dưỡng ĐH Rutgers, trong thời gian nhịn ăn, lượng đường trong máu và nồng độ insulin giảm xuống, kích thích tuyến tụy tiết ra glucagon.

"Hormone này báo hiệu cho gan phân giải lượng đường dự trữ (glycogen). Khi quá trình nhịn ăn tiếp tục, cơ thể chuyển sang đốt cháy chất béo để tạo năng lượng, sản sinh ra ketone, nguồn năng lượng hiệu quả cho não và cơ bắp", bà Prado nói.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chế độ nhịn ăn đều giống nhau

Bà Abigail Collen, chuyên gia dinh dưỡng tại Mount Sinai, cho biết: "Một số nghiên cứu cho thấy phương pháp nhịn ăn gián đoạn (ăn trong 8 tiếng, nhịn 16 tiếng hoặc ăn bình thường 5 ngày, hạn chế calo 2 ngày) có thể cải thiện việc kiểm soát đường huyết".

Những mốc thời gian quan trọng

Lợi ích cụ thể của việc nhịn ăn phụ thuộc vào thời gian kéo dài bao lâu. Theo bà Prado:

Từ 8 đến 12 giờ đầu: Lượng đường trong máu giảm xuống khi glycogen được sử dụng để tạo năng lượng.

Từ 12 đến 18 giờ: Quá trình đốt cháy chất béo tăng mạnh, nồng độ ketone tăng lên. Khả năng nhận thức có thể được cải thiện và cảm giác thèm ăn giảm.

Sau khoảng 24 giờ: Quá trình làm sạch tế bào (tự thực bào) bắt đầu, giúp giảm viêm và tăng cường sức khỏe miễn dịch.

Từ 36 đến 48 giờ: Nồng độ hormone tăng trưởng tăng vọt, thúc đẩy quá trình sửa chữa và phục hồi cơ bắp.

Sau 72 giờ: Quá trình tái tạo tế bào gốc có thể diễn ra, giúp thiết lập lại hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh.

Bà Prado so sánh việc nhịn ăn giống như cuộc "tổng vệ sinh" cho cơ thể. Nó bắt đầu bằng việc làm sạch các khu vực dễ tiếp cận khi đốt cháy đường dự trữ. Sau đó, cơ thể đi sâu hơn, phân giải chất béo, loại bỏ tế bào cũ và hư hại.

Cơ thể được "tổng vệ sinh"

Quá trình này có thể cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm, thúc đẩy giảm cân, tăng cường sự minh mẫn và chức năng miễn dịch.

Nhịn ăn có rủi ro không?

Việc nhịn ăn tiềm ẩn một số rủi ro, đặc biệt với người mắc rối loạn chuyển hóa.

Bà Yasi Ansari, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại UCLA Health, chia sẻ: "Những tác hại tiềm tàng bao gồm thiếu năng lượng, rối loạn thói quen ăn uống và thay đổi đường huyết thất thường".

Theo bà Ansari, nhịn ăn không được khuyến cáo cho người có tiền sử rối loạn ăn uống, phụ nữ mang thai, người hoạt động thể chất quá nhiều hoặc cần chế độ dinh dưỡng chuyên biệt.

Lưu ý với người bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu cho thấy nhịn ăn có thể giúp người bệnh tiểu đường loại 2 giảm cân và kiểm soát đường huyết nếu được bác sĩ giám sát. Để đảm bảo an toàn, chuyên gia khuyến cáo:

Tiểu đường loại 2: Cần hỏi ý kiến bác sĩ vì liều lượng thuốc có thể cần điều chỉnh trong thời gian nhịn ăn.

Tiểu đường loại 1: Việc nhịn ăn gián đoạn phức tạp hơn do phụ thuộc insulin. Cần theo dõi đường huyết thường xuyên để tránh nguy cơ hạ đường huyết hoặc nhiễm toan ceton.

Tiền tiểu đường: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ và chú ý kỹ phản ứng của cơ thể khi thử chế độ ăn mới.