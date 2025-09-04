Tại sao bạn không nên nhịn ăn gián đoạn để giảm cân? 04/09/2025 08:23

(PLO)- Nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm cân nhanh, nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường cho sức khỏe.

Podcast: Tại sao bạn không nên nhịn ăn gián đoạn để giảm cân?

Theo The Times of India, nhịn ăn gián đoạn đang là một phương pháp giảm cân phổ biến được nhiều người áp dụng. Với những biến thể như 16:8 (nhịn ăn 16 giờ, ăn trong 8 giờ) hoặc 5:2 (ăn bình thường 5 ngày, hạn chế calo 2 ngày), phương pháp này được ca ngợi vì sự đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên, đằng sau sự phổ biến đó là những cảnh báo đáng chú ý từ giới khoa học. Theo một nghiên cứu gần đây trên hơn 20.000 người trưởng thành tại Mỹ, những người giới hạn thời gian ăn uống dưới 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 91% so với những người ăn uống trong khoảng thời gian 12-16 giờ.

Nghiên cứu này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, cho thấy nhịn ăn gián đoạn không phải là lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người.

Dưới đây là 7 lý do bạn nên cẩn trọng với việc nhịn ăn gián đoạn.

Đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi

Việc nhịn ăn hoặc ăn trong khung giờ quá khắt khe có thể dẫn đến hạ đường huyết, mất nước và mất cân bằng điện giải. Điều này gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, cáu kỉnh và uể oải. Về lâu dài, cơ thể có thể cảm thấy kiệt sức liên tục, ảnh hưởng đến năng lượng, sự tập trung và tâm trạng.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nghiên cứu cho thấy những người ăn dưới 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng đáng kể, thậm chí có thể lên tới 91%. Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo những người có tiền sử bệnh tim nên tránh xa các chế độ nhịn ăn quá nghiêm ngặt.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Khi ép lượng thức ăn vào một khung giờ hẹp, bạn rất dễ bỏ lỡ các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, vitamin và khoáng chất. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, có thể dẫn đến sụt cân quá mức, teo cơ, suy giảm miễn dịch và xương yếu.

Gây mất cơ bắp

Mặc dù nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm mỡ, nhưng nghiên cứu cho thấy, nó cũng có thể dẫn đến mất đáng kể khối lượng cơ nạc. Điều này ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, sức mạnh và khả năng phục hồi sau khi tập luyện.

Nguy cơ ăn quá nhiều

Nhịn ăn quá lâu có thể làm tăng cảm giác thèm ăn. Khi đến giờ ăn, các hormone gây đói có thể hoạt động quá mức, dẫn đến việc ăn uống vô độ và làm chậm quá trình trao đổi chất. Điều này không chỉ cản trở nỗ lực giảm cân mà còn gây hại cho sức khỏe trao đổi chất về lâu dài.

Nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm cân nhanh, nhưng ẩn chứa nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe

Tăng nguy cơ rối loạn ăn uống

Đối với thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, nhịn ăn gián đoạn có thể là một con dốc trơn trượt dẫn đến các hành vi ăn uống không lành mạnh, như ăn uống vô độ kèm theo cảm giác tội lỗi và lo lắng. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa IF và rối loạn ăn uống.

Nguy cơ sức khỏe khác

Nhịn ăn trong thời gian dài (trên 16-18 tiếng) có thể làm tăng nguy cơ sỏi mật do túi mật không được làm rỗng thường xuyên. Ngoài ra, nó còn có thể gây căng thẳng chuyển hóa, tăng huyết áp và rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài.