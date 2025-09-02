7 loại thực phẩm giàu kali giúp giảm nguy cơ suy tim 02/09/2025 16:29

(PLO)- Chỉ với những thực phẩm quen thuộc như bơ, chuối, rau chân vịt, khoai tây nướng, cá hồi, đậu lăng, củ dền và bắp cải, bạn đã có thể chủ động giảm gần 24% nguy cơ suy tim nhờ bổ sung thêm kali hằng ngày.

Podcast:

Podcast: 7 loại thực phẩm giàu kali giúp giảm nguy cơ suy tim

Theo The Times of India, sức khỏe tim mạch thường bị xem là phức tạp với vô vàn hướng dẫn và hạn chế. Chúng ta phải đau đầu lựa chọn nên ăn gì, kiêng gì hay bổ sung những loại thực phẩm nào.

Tuy nhiên, một nghiên cứu đột phá gần đây tại Đan Mạch đã chỉ ra một giải pháp đơn giản hơn rất nhiều: chỉ cần bổ sung thêm các thực phẩm giàu kali vào chế độ ăn hằng ngày. Theo nghiên cứu này, việc tăng cường kali có thể giảm tới 24% nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim và nhập viện.

Vì sao kali quan trọng với tim mạch?

Kali là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể cân bằng chất lỏng, đào thải natri dư thừa và duy trì huyết áp cũng như nhịp tim ổn định.

Thử nghiệm POTCAST đã chứng minh hiệu quả này khi hướng dẫn hơn 1.200 bệnh nhân tim mạch bổ sung kali từ các thực phẩm quen thuộc, giá cả phải chăng. Kết quả cho thấy, chỉ bằng cách ăn uống đúng cách, chúng ta đã có thể chủ động bảo vệ tim mạch của mình.

Dưới đây là 7 thực phẩm giàu kali giúp bạn giảm nguy cơ suy tim

Không cần những món ăn đắt tiền hay cầu kỳ, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy kali trong các thực phẩm dưới đây:

Bơ

Nửa quả bơ chứa khoảng 360mg kali, giúp đào thải natri và giảm huyết áp. Ngoài ra, chất béo không bão hòa đơn và chất xơ trong bơ cũng rất tốt cho tim mạch.

Chuối

Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 330mg kali. Dễ ăn và tiện lợi, chuối là lựa chọn hoàn hảo để bổ sung kali mỗi ngày.

Chuối giàu kali rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Pexels

Rau bina (rau chân vịt)

Chỉ 80g rau chân vịt sống đã cung cấp tới 545mg kali. Loại rau này còn giàu magie và vitamin, mang lại nhiều lợi ích kép cho tim.

Khoai tây nướng

Một củ khoai tây nướng cỡ vừa có thể chứa tới 926mg kali. Đây là lựa chọn thay thế lành mạnh hơn nhiều so với khoai tây chiên.

Cá hồi

Ngoài lượng kali đáng kể, cá hồi còn nổi tiếng với axit béo omega-3 giúp điều hòa nhịp tim và giảm viêm. Đây là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn bảo vệ tim mạch.

Đậu lăng

Tuy không nằm trong nghiên cứu POTCAST, đậu lăng vẫn được công nhận là nguồn kali dồi dào, giúp kiểm soát huyết áp. Đây là một lựa chọn thay thế thông minh cho tinh bột tinh chế.

Củ dền và bắp cải

Cả hai thực phẩm này đều được khuyến nghị trong nghiên cứu nhờ hàm lượng kali, chất xơ và các dưỡng chất chống viêm cao.