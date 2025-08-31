9 loại thực phẩm tốt cho tim và ngăn ngừa đột quỵ 31/08/2025 14:40

(PLO)- Để sở hữu một trái tim khỏe mạnh và phòng tránh đột quỵ, hãy bắt đầu từ những lựa chọn thực phẩm đơn giản mỗi ngày.

Podcast:

Podcast: 9 loại thực phẩm tốt cho tim và ngăn ngừa đột quỵ

Theo The Times of India, một chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa để bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Dưới đây là 9 loại thực phẩm tốt cho tim bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ vây xanh chứa nhiều axit béo omega-3. Đây là những chất dinh dưỡng tuyệt vời giúp giảm viêm trong mạch máu, hạ nồng độ triglyceride và tăng cường cholesterol 'tốt' (HDL).

Quả mọng

Quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi... là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm stress oxy hóa và đặc biệt là hỗ trợ hạ huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đau tim.

Ăn uống lành mạnh với thực phẩm tốt cho tim để sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn, cải rổ... rất giàu vitamin, khoáng chất và nitrat. Những dưỡng chất này không chỉ bảo vệ động mạch, hỗ trợ quá trình đông máu mà còn giúp giảm huyết áp và phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Quả bơ

Quả bơ là "người bạn" thân thiết của trái tim nhờ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn. Loại chất béo này đã được chứng minh là có khả năng giảm cholesterol 'xấu' (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, quả bơ còn giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Quả óc chó

Quả óc chó cung cấp axit béo omega-3 thực vật, đồng thời giàu magie, đồng và mangan. Ăn một nắm óc chó mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol 'xấu' và tăng cholesterol 'tốt', giúp bạn bảo vệ trái tim khỏi nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Dầu ô liu

Dầu ô liu là thành phần không thể thiếu trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao, dầu ô liu giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh. Tuy nhiên, vì chứa nhiều calo nên bạn hãy sử dụng với liều lượng vừa phải.

Sô cô la đen

Sô cô la đen với hàm lượng ca cao từ 70% trở lên có thể tăng cường sức khỏe tim mạch. Loại thực phẩm này giàu flavonoid giúp cải thiện lưu lượng máu, giảm huyết áp và tăng độ linh hoạt của mạch máu. Hãy chọn loại không đường để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương. Các nghiên cứu cho thấy, lượng lycopene thấp có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Vì vậy, hãy bổ sung cà chua tươi vào chế độ ăn của bạn.

Hạt chia

Hạt chia giàu axit béo omega-3, chất xơ và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Sử dụng thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol LDL và cải thiện lưu thông máu.