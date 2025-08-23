Nên ăn gì và tránh gì khi bị đau dạ dày? 23/08/2025 17:38

(PLO)- Đau dạ dày không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò quan trọng giúp xoa dịu cơn đau và hỗ trợ dạ dày phục hồi nhanh chóng.

Theo The Times of India, khi bị đau dạ dày, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp là yếu tố then chốt giúp làm dịu cơn đau và hỗ trợ hệ tiêu hóa phục hồi. Một chế độ ăn uống thông minh có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn khó chịu này một cách hiệu quả.

Những thực phẩm nên ăn

Để làm dịu dạ dày, hãy ưu tiên những món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa và không gây kích ứng.

Chế độ ăn BRAT

Chế độ ăn BRAT (viết tắt của Bananas - chuối, Rice - cơm, Applesauce - sốt táo và Toast - bánh mì nướng) là lựa chọn lý tưởng. Những thực phẩm này giàu tinh bột, ít chất xơ và dễ tiêu hóa, giúp làm giảm cảm giác khó chịu và cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể.

- Chuối: Giàu kali, giúp bổ sung điện giải bị mất do tiêu chảy.

- Cơm (nấu chín): Giúp làm đặc phân và cung cấp năng lượng.

- Sốt táo: Cung cấp đường và chất xơ hòa tan (pectin) dễ tiêu hóa.

- Bánh mì nướng: Giúp hấp thụ axit dạ dày, làm dịu cơn đau.

Thực phẩm khác

Ngoài BRAT, bạn có thể bổ sung thêm các thực phẩm sau:

- Khoai tây luộc: Cung cấp năng lượng mà không gây áp lực lên dạ dày.

- Nước dừa: Giúp bù nước và điện giải tự nhiên, có tác dụng làm dịu mát.

- Nước uống bù điện giải (ORS): Cần thiết để bù lại lượng nước và khoáng chất đã mất, đặc biệt khi bị tiêu chảy.

- Các loại cháo: Cháo trắng, cháo thịt nạc hoặc cháo bí đỏ là những lựa chọn tuyệt vời, vừa dễ ăn, vừa dễ tiêu hóa.

Một bát khoai tây luộc mềm dễ tiêu hóa, hỗ trợ dạ dày thư giãn và giảm đau hiệu quả.

Những thực phẩm nên tránh

Một số thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau dạ dày. Tốt nhất bạn nên tránh chúng hoàn toàn trong giai đoạn này.

- Đồ uống và thực phẩm chứa chất kích thích.

- Sữa và sản phẩm từ sữa: Hàm lượng lactose cao có thể gây kích ứng, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy nặng hơn.

- Thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng: Đồ chiên, thức ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn,... có thể làm tăng tiết axit dạ dày, gây tổn thương niêm mạc.

- Caffeine và rượu bia: Cả hai đều có thể gây kích ứng đường ruột và làm tăng tần suất đi ngoài.

Các loại khác

- Thực phẩm giàu chất xơ không hòa tan: Rau sống, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt có thể gây khó tiêu, tạo áp lực lên dạ dày.

- Đồ ăn ngọt: Kẹo, bánh ngọt, nước ngọt có ga,... dễ gây chướng bụng, đầy hơi.

Việc duy trì chế độ ăn uống đơn giản, thanh đạm trong thời gian bị đau dạ dày là cách tốt nhất để giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Nếu tình trạng không cải thiện, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.