Người bị sỏi thận nên và không nên uống gì? 16/08/2025 09:29

(PLO)- Người bị sỏi thận cần biết cách chọn đồ uống hàng ngày để thận luôn khỏe mạnh và giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Podcast:

Podcast: Người bị sỏi thận nên và không nên uống gì?

Theo Times Now, thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận chức năng lọc và đào thải độc tố. Việc lựa chọn đồ uống phù hợp đóng vai trò lớn trong việc bảo vệ và hỗ trợ hoạt động của thận.

Những đồ uống tốt cho thận

Nước lọc

Lựa chọn số một để bảo vệ thận. Uống đủ nước giúp đào thải độc tố, giảm nguy cơ hình thành sỏi và hỗ trợ lưu thông máu. Nhu cầu mỗi người khác nhau, nhưng trung bình 3–5 lít mỗi ngày là lý tưởng, tùy vào thể trạng, khí hậu và mức độ vận động.

Sữa thực vật

Thân thiện với thận, đặc biệt phù hợp cho người cần kiểm soát phốt pho và kali, đồng thời mang lại vị ngon dễ uống.

Sữa ít béo

Giàu canxi, magie, kali và vitamin D, giúp làm chậm tiến triển bệnh thận ở bệnh nhân suy thận mạn (CKD).

Cà phê và trà xanh (không đường và ít đường)

Uống vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa.

Đồ uống gây tổn thương thận

Nước ngọt và đồ uống có đường

Não bạn có thể coi đó là một phần thưởng, nhưng đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho cơ thể. Những loại đồ uống này chứa quá nhiều đường, có thể gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Nước ngọt và các loại đồ uống có đường khác chứa nhiều axit photphoric, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Đồ uống năng lượng và thể thao

Chúng có thể giúp bạn tăng năng lượng tạm thời nhưng lại gây hại nghiêm trọng hơn cho cơ thể. Chúng chứa nhiều chất phụ gia gây mất cân bằng dịch cơ thể, làm tăng huyết áp, gây hại cho thận và tăng tải độc tố.

Rượu bia

Đây là một thủ phạm nổi tiếng. Rượu làm cơ thể mất nước và buộc thận phải làm việc nhiều hơn. Nó cũng làm tăng huyết áp.

Việc chọn đồ uống hàng ngày tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe thận và khả năng hình thành sỏi thận.

Trà thải độc và thanh lọc

Chức năng chính của thận là thanh lọc cơ thể một cách tự nhiên, vì vậy bạn không cần bất kỳ thủ thuật nào để hỗ trợ. Các loại đồ uống thải độc đắt tiền gây hại nhiều hơn lợi trong việc chăm sóc này. Thay vì dùng nước ép thanh lọc nhanh, hãy tập trung vào việc cung cấp nước và chế độ ăn uống cân bằng.