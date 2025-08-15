7 dấu hiệu cảnh báo của cơ thể trước khi bị đột quỵ, ngoài cơn đau ngực 15/08/2025 10:21

(PLO)- Đột quỵ thường được coi là một cơn đau đột ngột và bất ngờ. Tuy nhiên, nghiên cứu và phân tích cho thấy cơ thể thường âm thầm gửi những tín hiệu cảnh báo từ sớm, trước khi tổn thương xuất hiện.

Theo The Health Site, đột quỵ là một tình trạng bệnh lý xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn hoặc một mạch máu trong não bị vỡ. Dù nguyên nhân là gì, tình trạng này đều có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, tàn tật hoặc tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Ngoài cơn đau ngực, cơ thể còn có thể phát đi những tín hiệu cảnh báo quan trọng sau:

Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân

Cơn đau đầu bất thường, dữ dội và xuất hiện đột ngột có thể là dấu hiệu hình thành cục máu đông trong não. Đây là triệu chứng cần đặc biệt cảnh giác, nhất là khi không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng.

Nấc cụt dai dẳng

Nấc cụt dai dẳng, đặc biệt thường gặp ở phụ nữ, có thể liên quan đến đột quỵ. Nguyên nhân là do vùng não điều khiển nhịp thở và nuốt bị ảnh hưởng.

Buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân

Căng thẳng kích hoạt giải phóng hormone cortisol và adrenaline, khiến mạch máu co lại. Khi điều này xảy ra, những người bị mất cân bằng đường huyết có nguy cơ cao hình thành cục máu đông. Những thay đổi nội tại này trong cơ thể cho phép não phản ứng với áp lực bên trong đột ngột, gây buồn nôn và nôn.

Đau hoặc khó chịu ở ngực

Khác với cơn đau tim thường gây cảm giác bóp nghẹt, đau ngực liên quan đến đột quỵ có thể chỉ là cảm giác căng tức, nóng rát hoặc khó chịu. Nguyên nhân là do lượng oxy đến não giảm vì cục máu đông. Những triệu chứng này có thể bị nhầm lẫn với chứng khó tiêu hoặc ợ nóng.

Hãy lắng nghe cơ thể, nhận diện sớm và hành động kịp thời để bảo vệ chính mình và những người thân yêu.

Những thay đổi về thị lực không rõ nguyên nhân

Đột quỵ sắp xảy ra có thể cảnh báo bằng những thay đổi thị lực không rõ nguyên nhân. Điều này xảy ra khi đột quỵ ảnh hưởng đến các vùng não chịu trách nhiệm xử lý thông tin thị giác.

Rối loạn tâm thần đột ngột

Gặp khó khăn trong việc nói, mất phương hướng hoặc rối loạn trí nhớ không rõ nguyên nhân là những dấu hiệu thần kinh cảnh báo đột quỵ sắp xảy ra.

Yếu cơ mặt hoặc chân tay

Sụp mí, méo miệng, yếu hoặc tê một bên mặt, tay hoặc chân là biểu hiện rõ rệt cho thấy vùng não điều khiển vận động đang bị ảnh hưởng.

Nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu trên, cần nhanh chóng tìm đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, vì “thời gian vàng” trong cấp cứu đột quỵ chỉ tính bằng giờ.