8 loại thực phẩm cực kỳ độc hại cho gan của bạn 11/08/2025 10:22

(PLO)- Nhiều món ăn quen thuộc tưởng chừng vô hại lại âm thầm gây hại cho gan của bạn.

Theo Times Now, gan là cơ quan đóng vai trò then chốt trong việc lọc độc tố và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm quen thuộc lại có thể âm thầm gây hại cho gan nếu tiêu thụ thường xuyên. Dưới đây là 8 tác nhân hàng đầu mà bạn nên hạn chế để bảo vệ lá gan của mình:

Dầu ăn chất lượng thấp

Các loại dầu có hàm lượng omega-6 cao, như dầu ngô, dầu đậu nành,… dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng và thúc đẩy tình trạng viêm nếu sử dụng quá mức, khiến gan phải làm việc quá tải.

Thực phẩm siêu chế biến

Pizza, khoai tây chiên, bánh quy và nhiều sản phẩm công nghiệp khác chứa đầy chất bảo quản, hương liệu nhân tạo và đường tinh luyện. Gan sẽ phải xử lý thêm các hóa chất độc hại, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ và rối loạn chức năng gan.

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến có thể gây hại cho gan.

Đường

Tiêu thụ đường quá mức khiến gan chuyển hóa thành mỡ thừa, dẫn đến gan nhiễm mỡ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa nghiêm trọng, thậm chí có thể đe dọa tính mạng.

Rượu

Uống quá nhiều rượu có thể gây hại cho gan. Lâu dài, nó có thể dẫn đến xơ gan. Ngay cả việc thỉnh thoảng uống quá chén (bốn ly một lúc đối với phụ nữ và năm ly đối với nam giới) cũng có thể gây hại.

Thịt đỏ

Thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa, trong khi các loại thịt chế biến thường chứa chất bảo quản gây hại. Cả hai đều làm tăng nguy cơ viêm và tổn thương gan nếu tiêu thụ nhiều.

Thực phẩm chứa nhiều muối

Chế độ ăn nhiều natri có thể dẫn đến tình trạng giữ nước và tăng huyết áp, cả hai đều gây hại cho sức khỏe gan. Các bệnh gan mãn tính, như xơ gan, có thể trở nên trầm trọng hơn do ăn quá nhiều muối.

Bánh mì trắng và tinh bột tinh chế

Được làm từ bột mì chế biến, bánh mì trắng chứa nhiều carbohydrate tinh chế có chỉ số đường huyết cao và có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Điều này có thể góp phần gây kháng insulin và phát triển bệnh gan nhiễm mỡ theo thời gian.

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp thường chứa hàm lượng chất bảo quản và hóa chất cao. Các chuyên gia cho biết lớp lót của nhiều loại hộp cũng chứa bisphenol A, một hợp chất góp phần gây ra các vấn đề về gan khi tiêu thụ quá mức.