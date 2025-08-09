6 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ ung thư ở người trẻ 09/08/2025 08:08

(PLO)- Ung thư ở người trẻ đang gia tăng không phải do 'vận rủi', mà chủ yếu đến từ lối sống và môi trường. Chủ động thay đổi thói quen ngay hôm nay có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Podcast: 6 thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ ung thư ở người trẻ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022 ghi nhận khoảng 20 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Trung bình, cứ 5 người thì có 1 người mắc ung thư trong đời; cứ 9 nam giới thì có 1 người và cứ 12 phụ nữ thì có 1 người tử vong vì căn bệnh này.

Đáng lo ngại, số ca ung thư ở nhóm người trẻ (20–40 tuổi) đang gia tăng nhanh chóng. Ngoài yếu tố di truyền, lối sống không lành mạnh, căng thẳng kéo dài, hút thuốc, chế độ ăn uống kém và tiếp xúc với độc tố môi trường là những nguyên nhân chính. Tin tốt là nhiều nguy cơ ung thư này có thể phòng ngừa được bằng những thói quen lành mạnh hơn.

Ung thư không chỉ do gen

Theo Tiến sĩ Alok Chopra, Giám đốc và bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Aashlok ở New Delhi, Ấn Độ, cho biết chỉ 5–10% ca ung thư xuất phát từ đột biến di truyền, còn lại 90–95% liên quan đến các yếu tố có thể kiểm soát được như lối sống, chế độ ăn uống, môi trường và nhiễm trùng tiềm ẩn.

+) 30–35% tử vong do ung thư liên quan đến chế độ ăn uống

+) 30% do hút thuốc

+) 15–20% do nhiễm trùng mãn tính, ký sinh trùng, nấm mốc hoặc virus tiềm ẩn

Các yếu tố rủi ro phổ biến

+) Hút thuốc lá

+) Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, giàu đường

+) Căng thẳng mãn tính

+) Tiếp xúc với hóa chất độc hại (thuốc trừ sâu, nhựa)

+) Nhiễm trùng tiềm ẩn không được phát hiện

Những thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư

Ăn thực phẩm toàn phần, chống viêm

Ưu tiên rau lá xanh, quả mọng, bơ, các loại hạt, hạt giống và ngũ cốc nguyên hạt. Chế độ ăn giàu dưỡng chất giúp giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tập thể dục mỗi ngày

Vận động 20–30 phút/ngày giúp giảm cholesterol, ổn định insulin và cải thiện sức khỏe tim mạch, tinh thần.

Quản lý căng thẳng

Thiền, hít thở sâu, yoga hoặc các hoạt động thư giãn giúp cân bằng nội tiết, giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Số ca ung thư ở người trẻ (20–40 tuổi) đang gia tăng nhanh chóng. Ảnh: Nurjannah Suhaimi

Tiếp xúc hợp lý với ánh sáng mặt trời

Trong khi ánh sáng mặt trời là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, nó còn giúp cải thiện tâm trạng và điều chỉnh nhịp sinh học, đảm bảo bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Ngủ đủ và chất lượng

Ngủ đủ giấc và chất lượng giúp cơ thể phục hồi và chữa lành qua đêm. Ngủ đủ giấc còn thúc đẩy cân bằng nội tiết tố, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ chức năng nhận thức, giảm căng thẳng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hít thở không khí trong lành

Vì ô nhiễm không khí đang là mối lo ngại đáng kể về sức khỏe hiện nay, việc tránh tiếp xúc với các chất ô nhiễm bất cứ khi nào có thể là vô cùng quan trọng. Hãy đeo khẩu trang khi ra ngoài trời khi chất lượng không khí kém. Ngoài ra, hãy giữ cho không khí trong nhà không bị ô nhiễm, theo NDTV.