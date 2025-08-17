Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn ăn cơm trắng? 17/08/2025 09:07

(PLO)- Cơm trắng không phải 'kẻ thù' tuyệt đối của người tiểu đường, nhưng cần được ăn một cách thông minh, điều độ và kết hợp với lối sống lành mạnh để tránh tác động xấu đến sức khỏe.

Podcast:

Podcast: Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn ăn cơm trắng?

Theo Times Now, cơm trắng là nguồn tinh bột phổ biến trên thế giới, nhưng cũng là thực phẩm dễ làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với người mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, nếu biết cách kết hợp thực phẩm, kiểm soát khẩu phần và lựa chọn phương pháp nấu hợp lý, bạn vẫn có thể thưởng thức cơm trắng mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Tại sao cơm trắng lại làm tăng lượng đường trong máu?

Cơm trắng có chỉ số đường huyết (GI) cao, đồng nghĩa với việc tinh bột được tiêu hóa và hấp thu rất nhanh. Do chứa chủ yếu carbohydrate đơn giản, ít chất xơ, chất béo và protein, cơm trắng không thể làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu.

Khi lượng đường trong máu tăng cao, cơ thể có thể tiết ra nhiều insulin hơn, hormone giúp đưa đường từ máu vào tế bào. Sự tăng giảm đột ngột này có thể khiến bạn vô cùng mệt mỏi, uể oải và đói.

Những điều cần lưu ý khi ăn cơm

Đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và vẫn muốn ăn cơm trắng, có một số yếu tố bạn phải cân nhắc khi kiểm soát lượng đường trong máu, bao gồm:

Loại gạo bạn đang ăn

Gạo trắng có nhiều loại, khác nhau về cấu trúc hạt và tỷ lệ tinh bột. Những khác biệt này ảnh hưởng đến tốc độ tiêu hóa gạo trong cơ thể, từ đó dẫn đến chỉ số đường huyết cao hơn hoặc thấp hơn. Các chuyên gia cho biết gạo trắng luộc sơ có chỉ số đường huyết thấp hơn gạo trắng đánh bóng, tức là gạo đã loại bỏ cám và mầm trong quá trình chế biến.

Cách nấu cơm

Nấu chín cơm rồi để nguội trong tủ lạnh trước khi ăn giúp tăng hàm lượng tinh bột kháng, loại tinh bột khó tiêu hóa, từ đó làm giảm chỉ số đường huyết.

Kích thước khẩu phần ăn

Điều quan trọng nhất là kiểm soát lượng cơm ăn mỗi ngày. Ăn quá nhiều tinh bột có thể khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Gạo trắng vẫn có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng ngay cả khi bạn bị tiểu đường.

Nguyên tắc dinh dưỡng khuyến nghị:

- ½ đĩa rau không chứa tinh bột

- ¼ đĩa protein nạc

- ¼ đĩa tinh bột (cơm hoặc các loại hạt)

Bạn có nên bỏ ăn cơm nếu bị tiểu đường không?

Theo các chuyên gia, thì không. Cơm trắng vẫn có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng ngay cả khi bạn bị tiểu đường, nhưng hãy đảm bảo sử dụng các chiến lược ăn uống có chánh niệm:

- Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải điều độ.

- Ưu tiên thay thế bằng gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên hạt khi có thể.

- Sử dụng phương pháp tấm - trong đó bạn sẽ lấp đầy một nửa đĩa của mình bằng rau không chứa tinh bột và protein.

- Theo dõi lượng đường trong máu sau bữa ăn để giúp bạn hiểu cơ thể phản ứng như thế nào với một số loại thực phẩm nhất định.