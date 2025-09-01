Thức uống tốt nhất cho thận khỏe mạnh ngoài nước lọc 01/09/2025 07:09

(PLO)- Bên cạnh nước lọc, những lựa chọn như nước chanh, trà thảo mộc, nước dừa hay nước ép dưa hấu… cũng giúp thanh lọc cơ thể và duy trì thận khỏe mạnh.

Podcast: Thức uống tốt nhất cho thận khỏe mạnh ngoài nước lọc

Theo The Times of India, nước lọc là lựa chọn không thể thay thế để duy trì chức năng thận khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm phong phú thêm thực đơn đồ uống hàng ngày, có nhiều lựa chọn thông minh khác có thể hỗ trợ “bộ lọc” tuyệt vời này của cơ thể.

Thận đóng vai trò vô cùng quan trọng, chúng loại bỏ độc tố khỏi máu, cân bằng khoáng chất, ổn định huyết áp và tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu. Việc cung cấp đủ nước và chọn đúng loại đồ uống sẽ giúp thận làm việc hiệu quả, từ đó giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, sỏi thận hay các bệnh lý mạn tính.

Những thức uống tốt nhất cho thận nên thêm vào thực đơn:

Nước chanh

Nước chanh không chỉ giúp giải khát mà còn là "người bạn" của thận nhờ hàm lượng axit citric dồi dào. Axit này giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận bằng cách cản trở canxi và các khoáng chất khác kết hợp lại với nhau trong nước tiểu.

Nước ép nam việt quất không đường

Từ lâu, nước ép nam việt quất đã được biết đến với khả năng giúp phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Thức uống này chứa các hợp chất ngăn vi khuẩn bám vào thành đường tiểu, từ đó giảm nguy cơ lây lan ngược lên thận.

Tuy nhiên, hãy chọn loại 100% nước ép nguyên chất và uống với lượng vừa phải, vì ngay cả nước ép tự nhiên cũng chứa đường.

Trà thảo mộc và trà xanh

Các loại trà thảo mộc như trà bạc hà, trà hoa cúc hoặc trà gừng không chỉ cung cấp nước mà còn chứa chất chống oxy hóa và có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp thận đào thải chất cặn bã hiệu quả. Trà xanh đặc biệt giàu EGCG, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể hỗ trợ chức năng thận và giảm nguy cơ sỏi thận.

Nước dừa (dùng có kiểm soát)

Nước dừa tươi là nguồn cung cấp nước và điện giải tự nhiên tuyệt vời. Tuy nhiên, vì chứa nhiều kali, thức uống này chỉ phù hợp với những người có chức năng thận hoàn toàn bình thường. Nếu bạn cần hạn chế kali, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Nước ép dưa hấu

Chứa hơn 90% là nước, dưa hấu giúp hydrat hóa cơ thể và hỗ trợ thận loại bỏ độc tố. Các chất chống oxy hóa như lycopene giúp giảm viêm và bảo vệ thận lâu dài.

Dưa hấu là một trong những thức uống tốt nhất cho thận. Ảnh: Pexels

Nước ép lựu

Nổi bật với hàm lượng polyphenol cao, nước ép lựu giúp giảm stress oxy hóa và viêm. Ngoài ra, nó còn gián tiếp hỗ trợ thận bằng cách cải thiện tuần hoàn máu và giảm huyết áp.