Uống gì vào buổi sáng để giảm cân hiệu quả?

(PLO)- Buổi sáng là thời điểm vàng để khởi động quá trình trao đổi chất. Chỉ với những thức uống đơn giản, bạn có thể dễ dàng đốt mỡ và nạp đầy năng lượng cho cả ngày.

Uống gì vào buổi sáng để giảm cân hiệu quả?

Theo Doctor NDTV, thói quen buổi sáng có vai trò rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất và cân bằng năng lượng của cơ thể. Mặc dù không có loại đồ uống nào có khả năng 'đốt mỡ' thần kỳ, nhưng một số loại đồ uống khi uống vào buổi sáng có thể hỗ trợ hiệu quả cho hành trình giảm cân thông qua việc cải thiện quá trình hydrat hóa, tiêu hóa, cảm giác no và thúc đẩy trao đổi chất.

Dưới đây là 7 loại đồ uống bạn có thể thêm vào thói quen buổi sáng để giảm cân hiệu quả:

Nước ấm với chanh

Bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm pha chanh giúp bù nước hiệu quả sau một đêm dài. Thức uống này cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và là bí quyết giảm cân hiệu quả. Ảnh: Pexels

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin và caffeine, hai chất này đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường quá trình oxy hóa chất béo và tốc độ trao đổi chất. Bạn nên uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày và tránh uống khi bụng đói.

Cà phê đen

Caffeine trong cà phê đen là một chất kích thích tự nhiên, giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa. Hãy nhớ chỉ nên uống 1-2 cốc và không thêm sữa, đường hay các loại siro để giữ nguyên hiệu quả.

Trà thì là

Hạt thì là chứa các hợp chất có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa chất béo. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần ngâm một thìa cà phê hạt thì là trong nước qua đêm, sau đó đun sôi vào buổi sáng và thưởng thức khi còn ấm.

Nước giấm táo

Nước giấm táo có thể giúp điều hòa lượng đường trong máu, cải thiện cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào. Pha loãng 1-2 thìa cà phê giấm táo với một cốc nước lọc.

Nước gừng

Hợp chất gingerol trong gừng tươi có tác dụng cải thiện tiêu hóa, giảm viêm và có thể giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn. Bạn có thể đun sôi vài lát gừng tươi trong nước và uống khi còn ấm.

Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc rất giàu chất chống oxy hóa, giúp cơ thể luôn đủ nước và có thể hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Một số nghiên cứu cho thấy, các flavonoid có trong trà thảo mộc có liên quan đến việc cải thiện cân nặng.