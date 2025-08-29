Thêm hành lá vào bữa ăn hằng ngày, cơ thể thay đổi ra sao? 29/08/2025 13:19

(PLO)- Việc bổ sung hành lá vào các bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp món ăn thêm hương vị, mà còn là lựa chọn thông minh để cải thiện và bảo vệ sức khỏe một cách tự nhiên.

Theo The Health Site, thêm hành lá vào bữa ăn là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện sức khỏe. Loại rau này không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ.

Giàu chất chống oxy hóa

Hành lá là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như quercetin và flavonoid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch và ung thư.

Chống viêm hiệu quả

Các hợp chất trong hành lá có khả năng chống viêm, giúp làm dịu các triệu chứng của các bệnh viêm khớp và hen suyễn.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Chứa hàm lượng chất xơ cao, hành lá hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Giảm cholesterol

Chất xơ và chất chống oxy hóa trong hành lá có thể giúp giảm mức cholesterol 'xấu' (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Thêm hành lá vào chế độ ăn uống hằng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Cải thiện sức khỏe xương

Hành lá chứa một lượng đáng kể canxi, khoáng chất thiết yếu cho xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương.

Quản lý lượng đường trong máu

Nhờ giàu chất xơ và chất chống oxy hóa cao, hành lá giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tăng cường miễn dịch

Hành lá chứa một số hợp chất có tác dụng 'điều hòa miễn dịch', có thể giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh và nhiễm trùng.