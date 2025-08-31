7 loại trái cây nên tránh khi bạn bị axit uric cao 31/08/2025 19:03

(PLO)- Để kiểm soát tốt nồng độ axit uric và giảm nguy cơ mắc bệnh gút, việc tìm hiểu và điều chỉnh chế độ ăn uống là vô cùng cần thiết.

Theo The Health Site, khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao, việc lựa chọn thực phẩm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mặc dù trái cây là nguồn dinh dưỡng dồi dào, một số loại có hàm lượng đường fructose cao có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Dưới đây là danh sách 7 loại trái cây bạn nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe:

Quả me

Chứa nhiều fructose, me có thể gây tăng đột biến axit uric, làm tăng nguy cơ bùng phát cơn gút cấp.

Hồng xiêm (sapoche)

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu bạn đang tìm cách kiểm soát axit uric, tốt nhất là nên hạn chế ăn hồng xiêm.

Táo

Vị ngọt của táo chủ yếu đến từ fructose, loại đường trực tiếp làm tăng axit uric. Vì vậy, người bị gút nên cân nhắc khi ăn loại quả này.

Quả xoài

Những người có hàm lượng axit uric cao được khuyên không nên ăn quá nhiều xoài, đặc biệt là xoài chín mọng, để tránh gây hại cho cơ thể.

Lê

Lê chứa một lượng axit uric tự nhiên đáng kể, do đó, bạn nên tránh ăn lê để phòng ngừa và kiểm soát bệnh gút.

7 loại trái cây cần hạn chế khi bị axit uric cao để giảm nguy cơ bùng phát bệnh gút.

Quả sung khô

Loại quả này có hàm lượng fructose tự nhiên cao. Nếu bị tăng axit uric, bạn nên loại bỏ quả sung khô khỏi chế độ ăn uống.

Chà là

Tương tự như các loại trái cây trên, chà là có vị ngọt tự nhiên và chứa nhiều fructose. Ăn chà là có thể làm tăng axit uric trong máu, nên bạn cần hết sức cẩn trọng.