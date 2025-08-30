10 loại rau củ tốt cho đường ruột 30/08/2025 07:29

(PLO)- Bổ sung đa dạng những loại rau củ này trong chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, cải thiện tiêu hóa và nâng cao sức đề kháng một cách tự nhiên.

Theo Times Now, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là chìa khóa để hấp thu dinh dưỡng tốt và tăng cường miễn dịch. Dưới đây là 10 loại rau củ được khoa học chứng minh là có tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột, giúp bạn có một đường ruột khỏe mạnh.

Nấm

Nấm được biết đến như một nguồn prebiotic dồi dào. Prebiotic là một loại chất xơ không tiêu hóa được, đóng vai trò là "thức ăn" cho các lợi khuẩn (probiotics) trong đường ruột. Bằng cách nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi như Bifidobacteria và Lactobacilli, nấm giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa và củng cố hệ miễn dịch.

Dưa chuột

Dưa chuột giàu polyphenol, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa bảo vệ tế bào, vừa nuôi dưỡng lợi khuẩn. Với hơn 90% là nước, dưa chuột cũng giúp duy trì độ ẩm, hỗ trợ nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Rau bina (cải bó xôi)

Loại rau lá xanh này nổi bật nhờ giàu chất xơ và vi chất dinh dưỡng. Polyphenol trong rau bina giúp giảm viêm đường ruột, trong khi chất xơ đóng vai trò 'chiếc chổi' làm sạch, giúp tiêu hóa trơn tru.

Các loại rau củ tốt cho đường ruột như rau diếp, nấm, dưa chuột, rau bina, bí ngòi, bông cải xanh, giá đỗ,...

Tỏi tây

Tỏi tây chứa nhiều inulin, một loại prebiotic tự nhiên giúp tăng cường lợi khuẩn và hỗ trợ hấp thu khoáng chất như canxi, magie. Đồng thời, chất xơ trong tỏi tây giúp giảm táo bón và duy trì nhu động ruột đều đặn.

Giá đỗ

Giá đỗ là nguồn cung cấp chất xơ dễ tiêu hóa. Chỉ với 115 gram giá đỗ nấu chín, bạn đã đáp ứng được một lượng đáng kể nhu cầu chất xơ hàng ngày. Quá trình nảy mầm giúp phân giải protein và carbohydrate phức tạp, làm cho giá đỗ trở nên dễ tiêu hóa hơn nhiều so với đậu xanh nguyên hạt, giảm thiểu tình trạng đầy hơi và khó tiêu.

Rau diếp

Rau diếp là một nguồn cung cấp nước và chất xơ tuyệt vời. Cả hai yếu tố này đều rất quan trọng cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hơn nữa, rau diếp chứa nhiều polyphenol và carotenoid, những hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tế bào và giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột.

Đậu Hà Lan

Giàu chất xơ hòa tan, đậu Hà Lan giúp làm mềm phân, điều hòa đường huyết và tạo điều kiện thuận lợi cho nhu động ruột. Đây cũng là loại rau lý tưởng để phòng ngừa táo bón.

Bí ngòi

Với hơn 90% là nước, bí ngòi giúp cơ thể luôn đủ nước, một yếu tố thiết yếu để duy trì nhu động ruột khỏe mạnh. Sự kết hợp giữa chất xơ hòa tan và không hòa tan trong bí ngòi giúp làm tăng khối lượng phân và thúc đẩy quá trình thải độc. Bí ngòi cũng chứa nhiều vitamin C và beta-carotene, các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Bông cải trắng

Bông cải trắng giàu chất xơ và glucosinolate, hợp chất thực vật khi phân giải sẽ tạo ra các chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ niêm mạc và chống viêm đường ruột.

Bông cải xanh

Không chỉ giàu chất xơ, bông cải xanh còn chứa nhiều glucosinolate. Khi vào ruột, chúng chuyển hóa thành isothiocyanate, chất có khả năng cân bằng hệ vi sinh, ức chế vi khuẩn có hại và củng cố hàng rào bảo vệ đường ruột.

Kết hợp đa dạng những loại rau củ trên trong chế độ ăn hằng ngày sẽ giúp bạn nuôi dưỡng hệ vi sinh khỏe mạnh, cải thiện tiêu hóa và nâng cao sức đề kháng.