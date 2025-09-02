7 thực phẩm giàu chất xơ giúp cơ thể phòng ngừa ung thư 02/09/2025 11:23

(PLO)- Chỉ với 7 loại thực phẩm giàu chất xơ quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bạn đã có thể giúp cơ thể thanh lọc, tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ ung thư một cách tự nhiên.

Ngày nay, khi các món ăn tiện lợi lên ngôi, chúng ta thường vô tình bỏ qua những thực phẩm giàu chất xơ quen thuộc. Tuy nhiên, đây lại là một trong những 'vệ sĩ' thầm lặng, giúp cơ thể thanh lọc, tăng cường đề kháng và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư một cách tự nhiên.

Khác với các chất dinh dưỡng khác, chất xơ không được tiêu hóa mà âm thầm làm nhiệm vụ của mình. Nó giúp duy trì một đường ruột khỏe mạnh, đào thải độc tố và điều chỉnh hormone, từ đó giảm thiểu sự phát triển của tế bào ung thư.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm giàu chất xơ được chuyên gia khuyên dùng để phòng ngừa ung thư, dựa trên thông tin từ The Times of India.

Đậu lăng

Đậu lăng là một nguồn dồi dào chất xơ hòa tan và protein thực vật. Ngoài việc hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, đậu lăng còn chứa tinh bột kháng. Loại tinh bột này khi lên men trong ruột già sẽ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, giúp sản sinh ra các hợp chất như butyrate. Butyrate có tác dụng giảm viêm ruột và có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Táo

Chất xơ trong táo, đặc biệt là pectin, hoạt động như một chất giải độc tự nhiên. Khi kết hợp với các hợp chất polyphenol, nó giúp loại bỏ các chất độc hại có thể gây tổn thương DNA. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc ăn táo thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa.

Đậu gà

Mỗi cốc đậu gà cung cấp tới 12 gram chất xơ. Bên cạnh đó, chúng còn chứa saponin, một hợp chất thực vật có khả năng ngăn chặn sự phát triển của khối u. Khi chất xơ từ đậu gà lên men, nó sẽ tạo ra axit béo giúp duy trì môi trường ruột khỏe mạnh và ức chế sự phát triển của các tế bào có hại.

Hạt lanh

Hạt lanh nhỏ bé nhưng chứa một lượng lớn cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Đặc biệt, chúng có chứa lignan, một loại estrogen thực vật yếu. Với các bệnh ung thư liên quan đến hormone như ung thư vú, lignan có thể giúp cân bằng hoạt động của estrogen trong cơ thể, biến hạt lanh thành một 'siêu thực phẩm' hiệu quả trong việc phòng ngừa ung thư.

Lê

Lê là một trong những loại trái cây dễ tiêu hóa, giàu chất xơ và nước. Chất xơ trong lê không chỉ ngăn ngừa táo bón mà còn giúp giảm thời gian tiếp xúc của các chất gây ung thư với niêm mạc đại tràng. Bằng cách thúc đẩy quá trình di chuyển chất thải diễn ra suôn sẻ, lê giúp ngăn ngừa sự tích tụ độc tố và những biến đổi tế bào có hại.

Yến mạch

Yến mạch nổi tiếng với khả năng giảm cholesterol nhờ hoạt chất beta-glucan. Chính beta-glucan này cũng có tác dụng tăng cường tế bào miễn dịch, giúp chúng phát hiện và tiêu diệt các tế bào bất thường, bao gồm cả các tế bào ung thư tiềm ẩn. Yến mạch mang lại lợi ích kép, vừa làm sạch động mạch, vừa củng cố khả năng phòng vệ của cơ thể.

Chế độ ăn giàu chất xơ giúp thanh lọc cơ thể và phòng bệnh ung thư.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau thường bị đánh giá thấp, nhưng lại chứa nhiều chất xơ và vitamin C. Sức mạnh của nó nằm ở glucosinolate, một hợp chất được giải phóng khi bắp cải được thái nhỏ hoặc nhai. Glucosinolate được chuyển hóa thành các phân tử hoạt tính sinh học, giúp cơ thể trung hòa các chất gây ung thư. Kết hợp với hàm lượng chất xơ dồi dào, bắp cải giống như một lá chắn tự nhiên chống lại các tác nhân gây ung thư.